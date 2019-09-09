2019-09-09T13:45:36+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили проект о правильном воспитании детей

Социальная сеть привлекла экспертов
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Для того чтобы рассказать о правильном общении детей и родителей, ОК привлекут экспертов из изданий для родителей и lifestyle-СМИДля того чтобы рассказать о правильном общении детей и родителей, ОК привлекут экспертов из изданий для родителей и lifestyle-СМИ
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Социальная сеть Одноклассники запустила образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. Современные родители и те, кто планирует ими стать, узнают о современном воспитании и прочитают о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством.

Для того чтобы рассказать о правильном общении детей и родителей, ОК привлекут экспертов из изданий для родителей и lifestyle-СМИ. Каждый день, с 9 по 15 сентября, в 19.00 по московскому времени, в приложении #меняволнует будут проходить трансляции круглых столов от «Дети Mail.ru», телеканалов «Доктор и» RTVI, а также вебинары от психологов центра Alter.

Одноклассники запустили проект о правильном воспитании детей

Одноклассники запустили проект о правильном воспитании детей

Эфиры круглых столов будут посвящены теме дня. Например, 9 сентября в 19:00 по московскому времени можно будет задать свой вопрос психологу центра Alter о том, как понять себя и решиться на главный шаг в жизни — рождение ребенка. 12 сентября тему безопасности на улице и в интернете обсудят эксперты портала «Дети Mail.ru» совместно с «Лиза Алерт». 15 сентября телеканал RTVI проведет прямой эфир на вечную тему отцов и детей.

Кроме круглых столов и трансляций, в приложении #меняволнует появится семь лонгридов от изданий. Каждый текст посвящен определенной теме и возрасту ребенка, чтобы любой родитель смог найти ответы на важные для него вопросы.

Социальная сеть Одноклассники запустила образовательный проект о воспитании детей

Социальная сеть Одноклассники запустила образовательный проект о воспитании детей

Сергей Томилов, PR-директор социальной сети Одноклассники:

– В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями или планируют ими стать в ближайшее время. К сожалению, информация о том, как правильно воспитывать ребенка и что делать, когда он уже вырос, часто разрознена, и ее приходится собирать буквально по всему интернету. С помощью экспертов мы постарались объединить ответы на самые острые вопросы, чтобы помочь детям и родителям комфортно общаться как в соцсети, так и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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