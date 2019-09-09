Кого поляки ненавидели больше перед войной - немцев или русских

Что творилось в Восточной Европе осенью 1939-го года? Учебники говорят: Германия при попустительстве Англии и Франции начала вторую мировую войну. Можно ли найти более развернутые ответы за пределами учебников? Конечно! В материалах мультимедийного раздела, открытого на сайте российского военного ведомства. Он называется «Хрупкий мир на пороге войны». И что же можно прочесть в рассекреченных документах из Центрального архива Минобороны?

А удивительные вещи можно прочесть.

Люди на западе Украины и Белоруссии (принадлежавших тогда Польше) — поляков ненавидели. Из шифровки в Москву от 21 сентября 1939 года:

«Население (Западной Украины — ред.) старается всучить нашим красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду. Многие плачут от радости. Крестьяне западной Украины приветствуют наши части как освободителей от польских панов и просят не пускать немцев. Они показали, где находятся поляки, бронемашина и несколько человек высшего комсостава, найденные поляки сдались».

Сами поляки недолюбливали Берлин и ненавидели Москву. Но ошибочный выбор в конце 30-х сделали. Из шифровки наркому обороны СССР Ворошилову от 24 марта 1939 года:

«Польша находится в орбите фашистского блока (Германии и Италии — ред.), стараясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики. Наиболее вероятные противники (СССР — ред.) на Западе - Германия и Польша в военное время разворачивают в первую очередь: Германия - 96 пехотных дивизий и 3000 самолетов, Польша — 65 пехотных дивизий и 1650 самолетов. А также 7250 танков». Отмечалось, что подавляющая часть польских сил сосредоточенна на границах с СССР.

Не заключи Москва 23 августа 1939-го пакт Молотова-Риббентропа — против кого была бы направлена эта единая сила?

При том немцы объективно оценивали нелюбовь поляков к западным и восточным соседям, а также их военную силу. И взвешивали, как удобнее для себя разыграть польскую карту в отношениях с СССР, а также с Англией и Францией. Из показаний генерал-лейтенанта Германа Боме от 6 августа 1949 года:

«В начале зимы (1939 года- ред.) от верховного командования германских вооруженных сил было получено задание во время военных маневров проверить все оперативные особенности наступления на польский коридор. Маневры проводились в начале 1939 г. в Кеннигсберге и Штеттине, где приняли участие штабы обоих армейских корпусов».

То есть, к большой войне готовились все и, если бы не сильные ходы Москвы, отодвинувшей госграницы на запад в августе-сентябре 1939-го, эта война для нас началась бы почти на два года раньше...