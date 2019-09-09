2019-09-09T14:42:24+03:00
Спорт

«Щас в лоб получит!». Как Марат Сафин дебютировал в качестве телекомментатора

Легенда российского тенниса провел блестящий репортаж финала US Open 2019 [опрос, видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Увы, в пятом сете сказался опыт Надаля и он смог все же вырвать победу у российского теннисистаУвы, в пятом сете сказался опыт Надаля и он смог все же вырвать победу у российского теннисистаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем продолжался 4 часа 49 минут. И весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат Сафин, побеждавший на этом турнире в 2000 году.

Для кого-то его комментарий сначала мог показаться слишком профессиональным, а для теннисных гурманов, наоборот, слишком вольным. Марат, скорее, комментировал как простой болельщик, причем говорил и во время розыгрыша мяча, что у теннисных комментаторов не принято.

- Проверяет линию, проверяет кросс — все как надо! Проиграть всегда успеешь! - говорил Марат, когда Медведев брал несколько просмотров, но каждый раз мяч оказывался вне корта.

Первые два сета, которые выиграл испанец, Марат часто ругал нашего молодого теннисиста.

- Парень, ну куда ты побежал! Хватит пятиться, ближе, ближе! Марат объяснял, что Надаль специально выдавливает Медведева с корта и гоняет по углам.

- И хватит играть по центру, ты Надалю только облегчаешь задачу.

Действительно — Медведев никак не мог приноровиться к игре звезды, но не сдавался и искал различные продолжения. В том числе старался довольно часто выходить к сетке и укорачивать мячи.

- Правильно, что Медведев выходит вперед, чтобы соперник не прибивался (привыкал к ударам — теннисный сленг). Но зачем в этих моментах играть косым ударом, бей по линии, - советовал Марат. - И не надо все время укорачивать. Это сложный удар и выполнять его в финале такого турнира очень рискованно.

- С вещами на выход, - прокомментировал Сафин второй проигранный сет.

Но Даниил как будто услышал советы старшего товарища и в третьем сете перестроил игру. Стал чаше входить в корт, больше играть по углам, меньше укорачивать. И игра перевернулась.

Весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат Сафин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат СафинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пошла вода горячая! - сказал Сафин после того, как Медведев выиграл третий сет.

А когда Даниил все же достал один из сложных мячей Сафин даже немного смутился.

- Сорри, это я по себе сужу, я бы так не сыграл. Но Даня отлично чувствует мяч, - как-бы извинялся Марат.

В четвертом сете 33-летний испанец явно подустал.

- Я теперь могу сказать, что Надаль официально постарел, - заявил Марат, после очередной удачной атаки Медведева.

Увы, в пятом сете сказался опыт Надаля и он смог все же вырвать победу у российского теннисиста. Но все равно это огромный успех для Медведева, сто и отметил Марат Сафин.

Что еще говорил Марат Сафин:

- О, пивасик, - комментирует Сафин кадр с болельщиком, идущим по трибуне.

- Вау, - в кадре появилась знаменитая Линси Вон в декольте.

- Пошли подрезульки.

- Давай, дупель, дупель давай.

- Передерни его, возьми полотенце, - совет Медведеву, как сбить темп игры.

- Браво… о блин, сорри, - после хорошего удара мяч все же не попадает в корт.

- Щас в лоб получит, — когда Медведев неоправданно выходил к сетке.

Видеообзор финала US Open 2019 Даниил Медведев - Рафаэль Надаль 8 сентября 2019.Лучшие моменты финального матча US Open 2019 среди мужчин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"После тюрьмы мне предложили контракт в Динамо": Российский футболист рассказал как вернуться в профессиональный футбол после отсидки
Максим Молокоедов рассказал, как начальник чилийской тюрьмы отпускал его играть за свой клуб, как тренер национальной команды Чили увидел в нем талант, и как Кокорину и Мамаеву можно вернуться на прежний уровень
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24
Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»
В Израиле опровергли сообщение "Хезболлаха" о сбитом беспилотнике
Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет
Гахария официально стал премьер-министром Грузии
Визит Зеленского в США состоится 23 сентября
"Единая Россия" получила более 60% мандатов на выборах в регионах
Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой
В РФС поддерживают возврат пива на стадионы
Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Минобороны Франции
Рауль Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса
В российских заповедниках потушили все пожары
Помощник Зеленского рассказал, как прошел его разговор с Путиным
Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей
В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%
В Сирии наладили производство микроавтобусов