«Щас в лоб получит!». Как Марат Сафин дебютировал в качестве телекомментатора
Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем продолжался 4 часа 49 минут. И весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат Сафин, побеждавший на этом турнире в 2000 году.
Для кого-то его комментарий сначала мог показаться слишком профессиональным, а для теннисных гурманов, наоборот, слишком вольным. Марат, скорее, комментировал как простой болельщик, причем говорил и во время розыгрыша мяча, что у теннисных комментаторов не принято.
- Проверяет линию, проверяет кросс — все как надо! Проиграть всегда успеешь! - говорил Марат, когда Медведев брал несколько просмотров, но каждый раз мяч оказывался вне корта.
Первые два сета, которые выиграл испанец, Марат часто ругал нашего молодого теннисиста.
- Парень, ну куда ты побежал! Хватит пятиться, ближе, ближе! Марат объяснял, что Надаль специально выдавливает Медведева с корта и гоняет по углам.
- И хватит играть по центру, ты Надалю только облегчаешь задачу.
Действительно — Медведев никак не мог приноровиться к игре звезды, но не сдавался и искал различные продолжения. В том числе старался довольно часто выходить к сетке и укорачивать мячи.
- Правильно, что Медведев выходит вперед, чтобы соперник не прибивался (привыкал к ударам — теннисный сленг). Но зачем в этих моментах играть косым ударом, бей по линии, - советовал Марат. - И не надо все время укорачивать. Это сложный удар и выполнять его в финале такого турнира очень рискованно.
- С вещами на выход, - прокомментировал Сафин второй проигранный сет.
Но Даниил как будто услышал советы старшего товарища и в третьем сете перестроил игру. Стал чаше входить в корт, больше играть по углам, меньше укорачивать. И игра перевернулась.
Весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат СафинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Пошла вода горячая! - сказал Сафин после того, как Медведев выиграл третий сет.
А когда Даниил все же достал один из сложных мячей Сафин даже немного смутился.
- Сорри, это я по себе сужу, я бы так не сыграл. Но Даня отлично чувствует мяч, - как-бы извинялся Марат.
В четвертом сете 33-летний испанец явно подустал.
- Я теперь могу сказать, что Надаль официально постарел, - заявил Марат, после очередной удачной атаки Медведева.
Увы, в пятом сете сказался опыт Надаля и он смог все же вырвать победу у российского теннисиста. Но все равно это огромный успех для Медведева, сто и отметил Марат Сафин.
А как вам комментарий Марата Сафина?.
Что еще говорил Марат Сафин:
- О, пивасик, - комментирует Сафин кадр с болельщиком, идущим по трибуне.
- Вау, - в кадре появилась знаменитая Линси Вон в декольте.
- Пошли подрезульки.
- Давай, дупель, дупель давай.
- Передерни его, возьми полотенце, - совет Медведеву, как сбить темп игры.
- Браво… о блин, сорри, - после хорошего удара мяч все же не попадает в корт.
- Щас в лоб получит, — когда Медведев неоправданно выходил к сетке.
Видеообзор финала US Open 2019 Даниил Медведев - Рафаэль Надаль 8 сентября 2019.Лучшие моменты финального матча US Open 2019 среди мужчин
ИСТОЧНИК KP.RU