«Щас в лоб получит!». Как Марат Сафин дебютировал в качестве телекомментатора

Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем продолжался 4 часа 49 минут. И весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат Сафин, побеждавший на этом турнире в 2000 году.

Для кого-то его комментарий сначала мог показаться слишком профессиональным, а для теннисных гурманов, наоборот, слишком вольным. Марат, скорее, комментировал как простой болельщик, причем говорил и во время розыгрыша мяча, что у теннисных комментаторов не принято.

- Проверяет линию, проверяет кросс — все как надо! Проиграть всегда успеешь! - говорил Марат, когда Медведев брал несколько просмотров, но каждый раз мяч оказывался вне корта.

Первые два сета, которые выиграл испанец, Марат часто ругал нашего молодого теннисиста.

- Парень, ну куда ты побежал! Хватит пятиться, ближе, ближе! Марат объяснял, что Надаль специально выдавливает Медведева с корта и гоняет по углам.

- И хватит играть по центру, ты Надалю только облегчаешь задачу.

Действительно — Медведев никак не мог приноровиться к игре звезды, но не сдавался и искал различные продолжения. В том числе старался довольно часто выходить к сетке и укорачивать мячи.

- Правильно, что Медведев выходит вперед, чтобы соперник не прибивался (привыкал к ударам — теннисный сленг). Но зачем в этих моментах играть косым ударом, бей по линии, - советовал Марат. - И не надо все время укорачивать. Это сложный удар и выполнять его в финале такого турнира очень рискованно.

- С вещами на выход, - прокомментировал Сафин второй проигранный сет.

Но Даниил как будто услышал советы старшего товарища и в третьем сете перестроил игру. Стал чаше входить в корт, больше играть по углам, меньше укорачивать. И игра перевернулась.

Весь этот ночной марафон на Первом канале вместе с теннисистами прошел Марат СафинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пошла вода горячая! - сказал Сафин после того, как Медведев выиграл третий сет.

А когда Даниил все же достал один из сложных мячей Сафин даже немного смутился.

- Сорри, это я по себе сужу, я бы так не сыграл. Но Даня отлично чувствует мяч, - как-бы извинялся Марат.

В четвертом сете 33-летний испанец явно подустал.

- Я теперь могу сказать, что Надаль официально постарел, - заявил Марат, после очередной удачной атаки Медведева.

Увы, в пятом сете сказался опыт Надаля и он смог все же вырвать победу у российского теннисиста. Но все равно это огромный успех для Медведева, сто и отметил Марат Сафин.

А как вам комментарий Марата Сафина?.

Что еще говорил Марат Сафин:

- О, пивасик, - комментирует Сафин кадр с болельщиком, идущим по трибуне.

- Вау, - в кадре появилась знаменитая Линси Вон в декольте.

- Пошли подрезульки.

- Давай, дупель, дупель давай.

- Передерни его, возьми полотенце, - совет Медведеву, как сбить темп игры.

- Браво… о блин, сорри, - после хорошего удара мяч все же не попадает в корт.

- Щас в лоб получит, — когда Медведев неоправданно выходил к сетке.