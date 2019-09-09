2019-09-09T14:26:20+03:00
Общество

В России хотят вернуть пиво на стадионы: футбол — за, Минздрав - против

Законопроект поддержало Министерство финансов
Влад СМЕРТИН
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На такую идею законодателей натолкнул прошлогодний Чемпионат мира по футболу, который принимала наша странаНа такую идею законодателей натолкнул прошлогодний Чемпионат мира по футболу, который принимала наша странаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России хотят вернуть пиво на стадионы — соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. На такую идею законодателей натолкнул прошлогодний Чемпионат мира по футболу, который принимала наша страна. Тогда по условиям организаторов болельщики могли и игру посмотреть, и пенным напитком насладиться.

- Турнир показал, что культура употребления пива в России сформировалась, люди пьют умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола, - сказал Лебедев.

Часть вырученных с торговли алкоголем средств предлагается направить на развитие спорта, в том числе детского.

Сторонники идеи даже перед главой государства замолвили словечко.

- Во время ЧМ только в Казани продали пива на 89 миллионов рублей и никаких эксцессов, никаких проблем не было, - сказала глава Татарстана Рустам Минниханов во время обсуждения итогов турнира с президентом.

Футбольные функционеры обеими руками за возвращение пива.

- Наша позиция одна — пиво должно быть, - заявил президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

А президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об алкоголе в первый же день в этой должности:

- Это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Мы прекрасно понимаем, что в субботу, когда у человека есть желание выпить слабоалкогольный напиток, а на стадионе он этого сделать на сможет, будет выпивать где-то вне стадиона, проводить там меньше времени.

Благосклонно относятся к идее и спортивные чиновники.

- Продажа пива никак не влияет на поведение болельщиков. Вопрос в организации этой работы, - считает министр спорта РФ Павел Колобков.

В роли бабы Яги, которая против, выступает Министерство здравоохранения. В апреле в ведомстве сказали, что когда люди смотрят футбол, пиво «может провоцировать негативное девиантное поведение и быть причиной совершения правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких».

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с тех пор, как государство активно взялось бороться с зеленым змием, потребление алкоголя в стране снизилось с 16,8 до 10,4 литра на душу населения, а смертность от отравлений сократилась в два раза.

Запретили пенный напиток на стадионах в 2005 году. Правда, связаны эти меры с событиями 2002 года, которые, кстати, разворачивались совсем не на стадионе. Тогда на Манежной площади установили большой экран, на котором можно было посмотреть матч Япония — Россия. Наши тогда сенсационно проиграли, а подогретая алкоголем толпа болельщиков учинила настоящий погром.

- Я категорически против отката назад в этом вопросе. Потому что знаю, насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье граждан, - заявила отвечающий за здравоохранение вице-премьер Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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