«Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps

Компания «Библио» запускает одноимённый стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — её стоимость составит от 333 рублей в месяц

В приложении Biblio представлена художественная и деловая литература. Всего в библиотеке более 10 тысяч лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами. Пользователи смогут ознакомиться со списком бестселлеров, выбрать книги по жанрам и авторам, а также посмотреть отзывы слушателей. Также в Biblio можно создавать собственные «полки» — тематические подборки аудиокниг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели получат доступ к подробной статистике, где можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своём заработке.

Приложение открывается напрямую в VK и не требует установки. Оплатить подписку и книги можно с помощью VK Pay или банковской картой. При оплате заказа через VK Pay пользователи получат скидку на подписку до 15% и кешбэк в размере 10%.

Biblio доступен в каталоге на пятой вкладке мобильного приложения VK (пункт «Сервисы»), а также по ссылке.

Илья Коротихин, исполнительный директор Biblio:

«Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с ВКонтакте. Запуск Biblio позволит пользователям соцсети получать легальный аудиоконтент с самыми востребованными книгами. Издатели постоянно и оперативно пополняют каталог сервиса».

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»:

«Запуск Biblio — безусловно, значимый шаг вперёд, причём речь здесь идёт не только о нашей издательской группе и рынке в целом, но и о приоритетных для развития страны процессах популяризации чтения. Во-первых, платформа ВКонтакте позволит нам привлечь к прослушиванию книг новую перспективную (в том числе малочитающую) аудиторию. Во-вторых, сервис даст нам отличную возможность и далее развивать у людей привычку слушать аудиокниги на постоянной основе — это мировой тренд».

Антон Циварев, руководитель платформы VK Mini Apps:

«В каталоге VK Mini Apps представлены десятки приложений, но Biblio — это первый сервис, в котором аудитории ВКонтакте станет доступна огромная лицензионная коллекция аудиокниг. Убеждён, что авторы приложения не ошиблись с выбором платформы, поскольку благодаря VK Mini Apps сервис может получить органический трафик, реализовать виральные механики, а также применить инструменты для вовлечения пользователей».

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года и позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. Приложения, которые прошли проверку Команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».