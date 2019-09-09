2019-09-09T15:20:58+03:00
Умные вещи

«Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps

Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке
Поделиться:
Приложение открывается напрямую в VK и не требует установкиПриложение открывается напрямую в VK и не требует установкиФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Компания «Библио» запускает одноимённый стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — её стоимость составит от 333 рублей в месяц

В приложении Biblio представлена художественная и деловая литература. Всего в библиотеке более 10 тысяч лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами. Пользователи смогут ознакомиться со списком бестселлеров, выбрать книги по жанрам и авторам, а также посмотреть отзывы слушателей. Также в Biblio можно создавать собственные «полки» — тематические подборки аудиокниг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели получат доступ к подробной статистике, где можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своём заработке.

Приложение открывается напрямую в VK и не требует установки. Оплатить подписку и книги можно с помощью VK Pay или банковской картой. При оплате заказа через VK Pay пользователи получат скидку на подписку до 15% и кешбэк в размере 10%.

Biblio доступен в каталоге на пятой вкладке мобильного приложения VK (пункт «Сервисы»), а также по ссылке.

Илья Коротихин, исполнительный директор Biblio:

«Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с ВКонтакте. Запуск Biblio позволит пользователям соцсети получать легальный аудиоконтент с самыми востребованными книгами. Издатели постоянно и оперативно пополняют каталог сервиса».

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»:

«Запуск Biblio — безусловно, значимый шаг вперёд, причём речь здесь идёт не только о нашей издательской группе и рынке в целом, но и о приоритетных для развития страны процессах популяризации чтения. Во-первых, платформа ВКонтакте позволит нам привлечь к прослушиванию книг новую перспективную (в том числе малочитающую) аудиторию. Во-вторых, сервис даст нам отличную возможность и далее развивать у людей привычку слушать аудиокниги на постоянной основе — это мировой тренд».

Антон Циварев, руководитель платформы VK Mini Apps:

«В каталоге VK Mini Apps представлены десятки приложений, но Biblio — это первый сервис, в котором аудитории ВКонтакте станет доступна огромная лицензионная коллекция аудиокниг. Убеждён, что авторы приложения не ошиблись с выбором платформы, поскольку благодаря VK Mini Apps сервис может получить органический трафик, реализовать виральные механики, а также применить инструменты для вовлечения пользователей».

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года и позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. Приложения, которые прошли проверку Команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета
Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность
Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»
Шойгу: Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкеры
Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма
Тайфун «Факсай» повредил крупнейшую в Японии солнечную станцию
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Миллер рассказал Путину когда заработает "Сила Сибири"
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»