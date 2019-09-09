600 тысяч семей начнут получать детские пособия: кому положены выплаты

Благодаря новым правилам, число получателей пособия на первого ребенка, резко вырастет. Подрастут и сами выплаты на 7% - до 12 тысяч рублей в среднем по стране.

С января пособия причитаются семьям с ребенком до трех лет, чьи родители зарабатывают менее двух прожиточных минимумов на человека. Пока же деньги получают на детей до полутора лет, и если доход в пересчете на члена семьи не дотягивает до полутора прожиточных минимумов.

По подсчетам Минтруда, пособия по новым правилам будут получать около миллиона семей. По нынешним правилам, выплаты причитаются 379 тысячам семей.

Размер пособия составит в среднем 12 тысяч рублей. Конечно, в разных частях страны суммы будут разные — в зависимости от регионального детского прожиточного минимума, к которому и привязаны выплаты. Самые большие пособия будут в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера, а самые скромные в Белгородской и Воронежской областях.

По оценкам властей, выплаты с учетом новых правил причитаются почти 70% российских семей с первенцами.

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Если доход семьи из трех человек (папа, мама, ребенок) меньше 67828 рублей, можно рассчитывать на пособие.