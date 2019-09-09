2019-09-09T15:50:24+03:00
Общество

600 тысяч семей начнут получать детские пособия: кому положены выплаты

В следующем году правительство выделит втрое больше денег на поддержку семей с первенцами
Влад СМЕРТИН
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С января пособия причитаются семьям с ребенком до трех лет, чьи родители зарабатывают менее двух прожиточных минимумов на человекаС января пособия причитаются семьям с ребенком до трех лет, чьи родители зарабатывают менее двух прожиточных минимумов на человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Благодаря новым правилам, число получателей пособия на первого ребенка, резко вырастет. Подрастут и сами выплаты на 7% - до 12 тысяч рублей в среднем по стране.

С января пособия причитаются семьям с ребенком до трех лет, чьи родители зарабатывают менее двух прожиточных минимумов на человека. Пока же деньги получают на детей до полутора лет, и если доход в пересчете на члена семьи не дотягивает до полутора прожиточных минимумов.

По подсчетам Минтруда, пособия по новым правилам будут получать около миллиона семей. По нынешним правилам, выплаты причитаются 379 тысячам семей.

Размер пособия составит в среднем 12 тысяч рублей. Конечно, в разных частях страны суммы будут разные — в зависимости от регионального детского прожиточного минимума, к которому и привязаны выплаты. Самые большие пособия будут в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера, а самые скромные в Белгородской и Воронежской областях.

По оценкам властей, выплаты с учетом новых правил причитаются почти 70% российских семей с первенцами.

КОНКРЕТНО

Причитается ли вам пособие?

Подсчитаем, кому полагается пособие на примере столицы.

16957 рублей — прожиточный минимум в Москве

Если доход семьи из трех человек (папа, мама, ребенок) меньше 67828 рублей, можно рассчитывать на пособие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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