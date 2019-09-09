2019-09-09T15:57:56+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев пожелал Радию Хабирову успехов в развитии Башкирии

И поблагодарил за приглашение на бизнес-форум ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе 26 и 27 сентября
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Хабиров пригласил премьер-министра на уфимский форум, который пройдет 26 и 27 сентябряХабиров пригласил премьер-министра на уфимский форум, который пройдет 26 и 27 сентября
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8 сентября председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в режиме видео-конференции с представителями региональных отделений партий отметил лидирующую позицию ЕР в Республике Башкортостан. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что положительный тренд был сформирован и на выборах главы республики.

«Мы вам и всем другим коллегам, естественно, желаем больших успехов в развитии Башкортостана. Продолжим работу уже в обычном порядке. Еще раз поздравляю вас с результатами», - обратился Дмитрий Медведев к Радию Хабирову.

В ответ Хабиров пригласил премьер-министра на уфимский форум, который пройдет 26 и 27 сентября.

«Дмитрий Анатольевич, хотел поблагодарить за поддержку республики и пригласить вас, пользуясь случаем, в Уфу на форум ШОС БРИКС, который в конце сентября состоится. Будем очень рады вас видеть», – сказал Хабиров.

«Спасибо большое. До встречи!», - ответил премьер-министр.

Радий Хабиров после обработки 100% голосов, получил поддержку 82,2% голосов избирателей. Утром 9 сентября на оперативном совещании в правительстве он назначил сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова и.о. вице-премьера правительства республики.

Андрей Назаров является сопредседателем организационных комитетов нескольких международных форумов: Ялтинского международного экономического форума (г.Ялта), Молдо-Российского экономического форума (г.Кишинев) и Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Последний пройдет в Уфе 26 и 27 сентября. В форуме примут участие 2500 представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнесмены, общественные деятели, правозащитники и эксперты из 30 стран мира, а также представители международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и другие. В рамках форума запланировано проведение 18 мероприятий. Подписание международной Хартии защиты бизнеса. Состоится презентация 100 инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС. Бесплатная регистрация открыта на сайте: sco-brics.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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