Сериал «Учителя»: «Она занимается сексом со случайным человеком и начинает плакать, это очень круто»

Мужчина средних лет успешен, богат, но одинок — где-то за горизонтом событий таинственным образом погибла его жена; у него две взрослых дочери — темненькая и светленькая, полные противоположности друг другу. Своим богатством мужчина обязан креслу замминистра образования, что позволяет ему проводить финансовые махинации.

Сериал «Учителя», набирающий обороты на платформе Premier (бывшая ТНТ-Premier), несмотря на остросоциальный подтекст, здорово напоминает сказку братьев Гримм - зловещую и мрачную, только погруженную в нашу действительность. О проекте «Комсомольской правде» рассказал его продюсер, генпродюсер канала ТВ-3, руководитель ТНТ-Premier Studios Евгенией Никишов, также имеющий прямое отношение ко многим другим российским сериалам, в том числе весьма выдающимся («Сладкая жизнь», «Измены», «Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина», «Мертвое озеро» и др.).

- Евгений, ощущение, что проект рождался в муках, ведь первая серия была презентована еще год назад. Не все сразу получилось как надо?

- Жизненный цикл сериала от появления первой серии до появления всего сезона, как правило, и составляет два-три года. У нас по-другому не бывает.

Одна из дочерей чиновника (Анна Котова-Дерябина) преподает в вузе, где берет взятки и с тоски цепляет симпатичных студентов. Фото: Сергей Карпенко/Premier

- То есть в прошлом году вы показали широкой публике «пилот»?

- Да. Все чаще «пилоты» показываются задолго до выхода сериалов в эфир, либо до выкладки на платформы. Мы показали первую серию в «Одноклассниках», у нас был отличный фидбэк тогда, но в тот момент проект еще находился в стадии производства.

- А почему «Учителей» не показали по телевизору?

- Когда стало понятно, что сериал готов, и надо его либо готовить к эфиру на ТВ-3, либо придумывать ему какую-то другую судьбу, мы показали его коллегам с ТНТ-Premier. Им очень понравилось, было принято решение выпустить его на платформе. Возможно, после того, как мы его покажем на платформе, он появится на ТВ-3. Мы очень хотим его показать и на телевидении тоже.

Вторая дочь чиновника (Ирина Старшенбаум) — простая школьная учительница, стремится жить пусть бедно, но честно. Но и ее жизнь то и дело доводит до ручки. Фото: Сергей Карпенко/Premier

- Сериалы онлайн-платформ заметно отличаются от эфирных - в определенном смысле они интереснее. Понятно, почему: вне эфира можно многое себе позволить, а телевизор смотрит консервативная публика. Значит, на эфирном ТВ можно ставить крест?

- Ну, телевидение не первый год хоронят. И при этом оно продолжает существовать и влиять на людей.

- Показав сериал по ТВ, еще можно заработать?

- Ну, конечно. Любая платформа, которая показывает сейчас дорогие сериалы, пока существует не за счет подписчиков и не за счет любой другой модели, которые есть в интернете. Эти деньги не возвращаются, они инвестиционные. Но тенденция очевидна: через несколько лет та платформа, на которой будут самая большая библиотека и самые интересные премьеры, станет №1 в стране. И мы все верим в то, что эта модель будет приносить деньги. А пока работает классическая модель, когда сериал показывается в эфире и за несколько показов он отбивает свою стоимость.

- Реакция на «Учителей» оказалась именно такой, какую вы ожидали?

- Честно говоря, я сейчас настолько глубоко в съемочном процессе другого проекта, что не слежу за реакцией. И, в общем, довольно давно перестал это делать. Но это не такая позиция, что мне все равно. Мне не все равно, в какой-то момент я что-то почитаю - критические статьи, отзывы зрителей, просто пока не было такой возможности. Кое-что слышал от коллег - есть ощущение, что сериал в целом нравится зрителю.

Рабочий момент съемок сериала. Фото: Сергей Карпенко/Premier

- Рекламная компания сериала сводилась к тому, что это провокационный, потенциально скандальный проект: в центре внимания коррумпированный замминистра, кто бы мог подумать. Но по факту род занятий героя обозначен схематично, а сюжет представляет собой обычную жизненную драму. Никакого скандала, вариация того, что мы видим на канале «Россия 1», только более качественная.

- Для нас это изначально была человеческая драма про отношения – между отцом и взрослыми дочерьми, про странную семью, члены которой живут отдельно друг от друга, но тем не менее являются единым целым. Что касается образования и социальной составляющей, для меня это было фоном сериала, но никак не его сутью. Здесь самое главное и интересное — человеческие отношения. Напомню, я здесь зритель, я не автор истории.

Эротическая сцена в первой серии заставила по-новому взглянуть ну актрису Анну Котову-Дерябину. Фото: Сергей Карпенко/Premier

- Сценарист и режиссер «Учителей» - Илья Куликов, человек, безусловно, легендарный для сериальной индустрии нашей страны — он придумал «Глухаря», «Полицейского с Рублевки» и много чего еще. Но все это в хорошем смысле сериалы-аттракционы, а не человеческие драмы. Вы рисковали как продюсер, доверяя ему этот проект?

- Илья как режиссер снимал в «Учителях» только первую серию. То, как Илья это снял, нас абсолютно убедило в том, что это его материал, и психологически это именно то, что у него очень круто получается. На мой взгляд, первая серия безупречна. Дальше снимал другой режиссер - Никита Грамматиков, он тоже отлично справился с материалом. Но если вы спрашиваете про Илью, я считаю, что это уникальный случай, когда у человека одинаково хорошо получаются и комедийные истории, и драматические. Как режиссер он снял «Полицейского с Рублевки», «Мылодраму» и «Учителей» - это три его самых известных проекта.

- Есть ли в этом сериале актерские открытия лично для вас?

- Исполнители всех трех главных ролей - Володя Вдовиченков, Аня Котова-[Дерябина], Ира Старшенбаум открылись для меня с совершенно другой стороны. Я никогда не видел их в таких сложных, интересных ролях.

- Особенно Анна Котова-Дерябина.

- Да, особенно она. У Ани и на уровне сценария самая, на мой взгляд, интересная роль, не в обиду другим артистам будет сказано. Серьезный, очень глубокий психологический подтекст, с которым она блестяще справляется, ряд фантастических сцен в ее исполнении.

Если помните, в первой серии есть сцена, где она занимается сексом со случайным человеком: крупным планом Илья показывает ее лицо, в какой-то момент она начинает плакать. Это очень круто. Это меня по-зрительски очень трогает, потому что я вижу драму человека - я понимаю, что она это делает оттого, что у нее пустота внутри, с которой она никак не может справиться. Это к вопросу о том, может ли Илья снимать драматические истории.

- И все-таки жаль, что тема коррумпированного чиновничества звучит в «Учителях» так робко. У нас можно об этом рассказывать? Что вообще можно?

- У нас гораздо в большей степени можно, чем нельзя. Нас все время сравнивают с западной индустрией, с теми же самыми американскими сериалами. Там на самом деле запретов гораздо больше, чем у нас - связанных с тем же движением #MeToo, какими-то другими вещами.

Мне недавно рассказывал один режиссер, который делал проект для американского телевидения: совершенно безобидная была реплика героя, и ее заставили вырезать, потому что она кому-то показалась сексистской. При этом понятно, что существуют какие-то ограничения, они всегда есть.

Что касается сериала «Учителя», то, во-первых, вышло всего пять серий. Надо досмотреть до конца, там их 12. И, возможно, когда вы посмотрите его целиком, вы увидите то, чего вам пока не хватает. Все-таки сериал – это длинная форма. На мой взгляд, он с каждой серией становится все интереснее и интереснее. И дальше будет сильный сюжетный поворот, который выведет эту историю на совершенно другой драматургический уровень.

- Сейчас говорят о прорыве в русской сериальной индустрии, который произошел в 2019 году. Вы его ощущаете?

- У меня нет ощущения какого-то прорыва. Мы лично стараемся с Валерой Федоровичем (директор ТВ-3, руководитель ТНТ-Premier Studios, многолетний напарник Никишова. - Авт.) продюсировать только те проекты, которые нам самим как зрителям интересны. Все проекты, которые мы делали – и те, которые жутко проваливались, и те, которые становились мегауспешными – это те проекты, которые я лично как зритель мог бы смотреть.

Возможно, с нами случилась внутренняя трансформация, и вам со стороны кажется, что сериалы стали другими - лучше, качественнее. Но я просто думаю, что стало появляться больше сериалов, которые мне интересно смотреть, не только наших. Я с огромным удовольствием, практически запоем посмотрел тот же самый «Домашний арест». И очень рад, что такой проект появился, хотя не имею к нему никакого отношения.

- Какой из сериалов, к которым вы причастны, для вас самый дорогой на данный момент?

- Это как родителя спрашивать, какой ребенок самый любимый. На мой взгляд, самый недооцененный сериал из всех, к которым мы с Валерием Федоровичем имеем отношение, это «Кризис нежного возраста», который сняли наши друзья – режиссеры Наташа Меркулова и Леша Чупов. По-моему, совершенно удивительный и необычный, классный, ироничный и мастерски снятый сериал с блестящими актерскими работами. Но он прошел довольно незаметно и мне это очень обидно. Это не значит, что он самый любимый, но все остальные я практически одинаково люблю.

Сериал «Учителя», Premier. Новые серии каждый четверг.