2019-09-09T18:46:51+03:00
Звезды

Из-за ипотеки Анна Седокова снова осталась без трусов

Многодетная мама предстала в пикантном образе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнениеОткровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнениеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анна Седокова снялась для обложки мужского глянца. 36-летняя певица предстала в соблазнительном образе, показав все изгибы своей роскошной фигуры.

Анне Седоковой не привыкать разрушать все принятые в обществе шаблоны и стереотипы. Успешная певица, мама троих прекрасных детей и обладательница пышных форм вновь порадовала публику горячими кадрами. Красотка позировала в черном бра и колготках в крупную сетку. Пикантности снимку добавлял тот факт, что на артистке нет трусиков.

annasedokovaannasedokova
Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение
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"Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение. Одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии. Это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворенной собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности", - написала певица в комментарии под фото.

Стоит отметить, что за 13 лет это уже третья пикантная обложка Анны Седоковой для Playboy. Первый раз Анна Седокова снялась для мужского издания в декабре 2006 году. Она предстала в образе волшебной нимфы. Вторая съемка имела место быть в 2013 году. Популярная певица стала лицом октябрьского выпуска.

Комментируя нынешнюю съемку, певица подчеркнула, что именно в третий раз ей удалось по-настоящему раскрыть свою женственность. "Такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем", - отметила 36-летняя экс-"ВИА Гра".

Она уверена, что женственность, как хорошее вино, раскрывается и нарастает с годами. "И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и, когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной, ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть", - заключила многодетная мама.

Поклонники по достоинству оценили смелый эксперимент своей любимицы. Не остались в стороне и звездные друзья Седоковой, среди которых отметились Николай Басков, Оскар Кучера, Анна Семенович.

Анна Седокова в 2006 году

Анна Седокова в 2006 году

Напомним, не так давно Анна Седокова рассказывала, что сейчас переживает непростые времена. С недавних пор она является владелицей собственной квартиры в Москве. Но теперь ей приходится зарабатывать очень много денег, чтобы обеспечивать семью, выплачивать ипотеку и платить работающим на нее сотрудникам. Переехать в новое жилье красавица не может.

Анна Седокова в 2013 году

Анна Седокова в 2013 году

"Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10-15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", - рассказывала звезда. Анна продолжает жить на съемной квартире, потому что решила не торопиться. "Все хочу делать на высшем уровне, использовать качественные материалы, пусть мы и переедем немного позднее... Главное - вовремя платить за ипотеку", - делится знаменитость. Порой, в семейном бюджете певицы случаются бреши. Но, несмотря на жизненные испытания, Седокова по-прежнему верит в любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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