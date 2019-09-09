2019-09-09T18:14:35+03:00
Политика

Медведев усомнился в самовыдвиженцах

И заявил, что результат «Единой России» на прошедших выборах говорит о доверии граждан к партии
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Медведев подчеркнул, что говорит не о конкретном регионе, а про ситуацию в целом. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССМедведев подчеркнул, что говорит не о конкретном регионе, а про ситуацию в целом. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Премьер и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил проанализировать, стоит ли в будущем использовать конструкцию, когда представитель партии идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

- Сейчас очень много на эту тему разговоров: самовыдвиженцы - хорошо это, не очень хорошо. Кто-то шел как представитель «Единой России», а кто-то как самовыдвиженец, поддержанный «Единой Россией». Надо это все взвесить, - сказал Медведев на встрече с представителями регионального отделения партии в Санкт-Петербурге.

Медведев подчеркнул, что говорит не о конкретном регионе, а про ситуацию в целом.

- Ну, вот идет самовыдвиженец, которого, допустим, поддерживает наша партия. Как к нему относятся люди, которые будут его избирать? Те, кто симпатизирует «Единой России» - они за него готовы голосовать, хотя, наверное, у них возникают какие-то сомнения, потому что если раньше был из «Единой России», а сегодня он уже вроде как и не совсем из «Единой России», спрятался за какие-то другие формулы, конструкции, как самовыдвиженец и так далее, - размышлял Медведев.

А если, по словам Медведева, люди ни при каких условиях не хотят голосовать за «Единую Россию», то за такого самовыдвиженца они все равно не проголосуют.

- Потому что они его уже отмаркировали как представителя «Единой России». У меня есть социальные сети, вы знаете, как и у многих из вас. Вот наши оппоненты, например, пишут: «такой-то - он самовыдвиженец, но на самом-то деле мы видим, кто». И призывают за него не голосовать, - сказал Медведев.

В целом подводя итоги прошедших в воскресенье выборов, Медведев заявил, что «Единая Россия» продемонстрировала «хороший, убедительный результат».

- Он свидетельствует о доверии граждан, - считает Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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