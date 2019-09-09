Аэрофлот самый пунктуальный в Европе по итогам августа

По итогам августа 2019 года Аэрофлот занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди крупнейших авиаперевозчиков Европы. Это показывают исследования сразу двух британских аналитических служб – FlightStats и OAG, которые располагают наиболее обширными базами данных о мировых авиаперевозках.

Итак, по данным службы FlightStats, которая действует в составе холдинга Cirium – глобального поставщика аналитики по индустрии путешествий, в августе российская авиакомпания выполнил в соответствии с расписанием 89,5% всех своих рейсов. В рейтинге On-Time Performance Airlines, который регулярно составляет агентство OAG, в августе компания также оказалась первым среди европейских «тяжеловесов» с практически с тем же результатом – 89%.

Кроме того, в рейтинге OAG ведущий российский авиаперевозчик остается одним из самых пунктуальных среди крупнейших авиакомпаний мира по общему числу выполненных рейсов. По пунктуальности полетов Аэрофлот уверенно обгоняет не только основных европейских конкурентов, но и ряд премиальных авиакомпаний Азии и Ближнего Востока.

Ранее агентство OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку «пять звезд» за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных «пяти звезд».

В пресс-службе Аэрофлота уточняют, что авиакомпания системно работает над пунктуальностью. В том числе строго выполняет правила посадки на рейс. В будущем предприятие планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.