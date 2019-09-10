Пять мифов о Вольфе Мессинге

Вольф Мессинг прославился эстрадными номерами, во время которых непостижимым образом читал мысли зрителей. Но мистический ореол и исторический блеск эта фигура получила во многом благодаря «Комсомолке».

Книга «Вольф Мессинг: о самом себе», которая стала первоисточником самых удивительных и невероятных мифов о выдающемся артисте, была написана журналистом Михаилом Хвастуновым, работавшим в свое время в отделе науки «Комсомольской правды». Поскольку мы отчасти ответственны за "мистификацию" биографии Мессинга, попробуем разобраться, что в ней все же вымысел, а что - правда.

Существует распространенное представление о том, что внешность Воланда Михаил Булгаков позаимствовал именно у Мессинга. Что-то общее между ними есть: Мессинг говорил по-русски с сильным акцентом, выступал в строгом костюме и во время демонстрации психологических опытов много работал со зрительным залом - совсем как Воланд в театре «Варьете». И Воланда зовут «мессир», что созвучно с фамилией Мессинга. Однако, Булгаков начал писать свой роман в 1928 году, когда о Мессинге в СССР никто не знал. Он бежал из Польши в Советский Союз только в 1939 году, после начала Второй мировой войны. А в Москве появился лишь весной 1940 года. К этому времени великий роман был практически завершен, а 10 марта того же года Михаил Булгаков умер.

2. Вольф Мессинг встречался со Сталиным и Эйнштейном

Как известно, короля делает свита. Чтобы создать артисту легендарную биографию, наш коллега включил в нее выдающихся исторических персонажей. В автобиографии Мессинг беседует в Вене с Альбертом Эйнштейном, дает ценные советы Сталину, а Гитлер объявил за его голову награду в 200 тысяч рейхсмарок. Гнев фюрера вызвало предсказание Мессинга о том, что рейх погибнет, если повернет войска на восток. Однако, исследователи выяснили, что ничего этого, скорее всего, не происходило в реальности. В указанные годы Эйнштейн Вену не посещал. В кремлевских архивах не упоминается фамилия Мессинг среди людей, когда-либо посещавших Сталина. А Гитлер, вероятно, не знал о существовании Мессинга. Во всяком случае, в немецких архивах нет никаких документов, где Гитлер каким бы то образом упоминал Мессинга.

Вольф Мессинг прославился эстрадными номерами, во время которых непостижимым образом читал мысли зрителей

3. Вольф Мессинг умел читать мысли

Как Мессинг ставил свои удивительные трюки? Он всегда выступал с похожими номерами: выполнял задания, которые ему мысленно давали зрители, искал спрятанные в зале предметы… Но ему всегда помогал выбранный из зала человек - индуктор. Мессинг постоянно повторял: «Думайте о том, что я должен сделать!» Со стороны это выглядело так, будто Мессинг читает мысли человека-индуктора. Но на самом деле в основе этих номеров лежал идеомоторный эффект, открытый еще XIX веке. Великий физиолог Иван Павлов описывал его так: «Когда вы думаете об определенном движении, вы его невольно производите». Чтобы убедиться, проделайте опыт с маятником: привяжите нитку к небольшой гайке и удерживайте ее пальцами. Представьте, что гайка начинает раскачиваться или двигаться по кругу - вскоре вы увидите, что маятник действительно будет совершать эти движения со все большей амплитудой. Это мышцы совершают непроизвольные движения, подчиняясь воле мыслей. А Мессинг умел феноменально считывать мельчайшие движения мышц индуктора.

4. Вольф Мессинг взял кассу в Госбанке

Описывается случай, когда Сталин, чтобы испытать силу Мессинга, попросил его загипнотизировать кассира Госбанка. Артист подал сотруднику вместо чека пустой листок и получил огромные деньги - 100 000 рублей. Однако схема получения денег в банке была совсем не той, которую описывает Мессинг. Чек сначала предъявляли бухгалтеру, потом бумага проходила внутреннюю проверку в нескольких кабинетах, и лишь на последнем этапе листок попадал к кассиру. Один человек не мог выдать такую большую сумму.

5. Вольф Мессинг подарил Красной Армии два самолета

А вот эта история абсолютно реальна. Все родственники Мессинга, включая отца и братьев, погибли в варшавском гетто и концентрационном лагере Майданек. Поэтому для Мессинга это была и личная война. Он много выступал перед солдатами в составе агитационных бригад, кроме того на собственные деньги построил два истребителя. Один из них был подарен персонально Герою Советского Союза летчику Константину Ковалеву. А второй достался истребительному авиаполку «Варшава», на фюзеляже было написано: «От польского патриота проф. Вольф-Мессинга польскому летчику».

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