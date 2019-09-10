2019-09-10T02:31:12+03:00
Умные вещи

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: видеотрансляция с 20:00 мск
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Презентация Apple 10 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляцияПрезентация Apple 10 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляцияФото: REUTERS
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Американская компания Apple во вторник, 10 сентября, в 10:00 по местному времени – в 20:00 по Москве покажет свои новинки, и, надеемся, снова удивит своих многочисленных поклонников по всему миру.

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: где смотреть

В этот раз Apple впервые проведет прямую трансляцию из зала театра имени Стива Джобса в Калифорнии с презентацией новых продуктов на официальном YouTube-канале. До этого презентации проводились только на сайте Apple.com. И один раз в качестве эксперимента в Twitter. Посмотреть трансляцию с синхронным переводом на русский язык можно, например, на YouTube-канале Wylsacom.

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: видеотрансляция (оригинальная версия)

Презентация компании Apple 10 сентября: прямая трансляция.

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: видеотрансляция (авторский перевод на русский язык)

Презентация iPhone Pro - 10 сентября, 19:00.

Презентация Apple 10 сентября 2019 года: чего ждать

Уже известно, что во время презентации представители компании расскажут о трех новых моделях iPhone Pro-версиии с обновленной камерой, экраном и расширенными, по сравнению с привычными версиями, возможностями. Также публике продемонстрируют свежие Apple Watch и 16-дюймовую модель MacBook Pro. Кроме того ожидается, что Apple покажет совершенно новый для себя тип устройств - метку Apple Tag.

ИСТОЧНИК KP.RU

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