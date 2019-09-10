2019-09-09T22:48:56+03:00
Звезды

Тимур Бекмамбетов вернет мертвых к жизни

Знаменитый режиссер и продюсер объявил о запуске международного хоррора вместе с автором сериалов «Гоголь» и «Фарца» Егором Барановым
Стас ТЫРКИН
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Тимур БекмамбетовТимур БекмамбетовФото: Евгения ГУСЕВА
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Тимур Бекмамбетов уже не первый год увлечён изобретённым им же самим форматом screenlife - это когда экран представляет собой рабочий стол компьютера героя картины, и все что мы видим на нем - его переписку и виртуальное общение с другими героями. Первой ласточкой формата стал фильм «Убрать из друзей» режиссера Лео Габриадзе, который продюсировал Бекмамбетов. При бюджете в 1 миллион долларов он заработал в мировом прокате $64 миллиона. Как режиссёр, Бекмамбетов снял пока лучшую вещь в этом жанре, политический триллер «Профайл», рассказывающий об интернет-вербовке журналистки в запрещенную организацию ИГИЛ. К сожалению, он так и не вышел в российский прокат из-за сложностей с созданием русифицированной версии.

Видимо, проще оказалось снять новый фильм. Поэтому компания BAZELEVS объявила о создании новой screenlife-картины, режиссером которой станет Егор Баранов, а продюсером сам Бекмамбетов. Фильм будет называться «Воскресшие» (Resurrected). Его продажи уже начались на проходящем сейчас кинофестивале в Торонто.

По сюжету, в недалеком будущем Ватикан найдет способ возвращать мертвых к жизни. Главный герой — служитель виртуальной церкви, чей сын погиб в автокатастрофе. Именно он станет первым, кого воскресят по новой ватиканской технологии. Но с оживлением возникнут проблемы, и герою, с компьютера которого мы будем следить за происходящим, придется начать собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор. Все там же, в онлайне.

Режиссер будущего хита Егор Баранов прославился трилогией «Гоголь» с Александром Петровым в заглавной роли. Она собрала в российском прокате более 1,3 миллиардов рублей. Также Баранов снял популярные телесериалы «Саранча», «Фарца», «Спарта». «Воскресшие» станут его первым международным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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