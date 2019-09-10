2019-09-09T23:54:14+03:00
Анекдоты

Когда рухнул железный занавес, в каждой квартире граждан бывшего СССР появилась железная дверь

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- Доктор, у меня бессонница, ничего не помогает!

- А баранов считать не пробовали?

- Да я уже всех своих коллег в офисе по пять раз пересчитал, не помогает!

* * *

Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, виляя хвостом.

Иначе за горло его не схватить!

* * *

- Друзья американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?

- Economy. Just economy.

- Спасибо. Иконами так иконами.

* * *

- Батюшка, а вы могли бы не гоготать на весь храм, когда я исповедуюсь?

* * *

А вы тоже заметили?

Когда берете деньги в банке, с вас требуют залог.

А когда кладете деньги в банк, залог не предоставляют.

* * *

Когда во время знакомства люди говорят мне: «Приятно познакомиться», - я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами».

* * *

Звонок на мобильник:

- Але! Ваш ребенок у нас!

- Так! И каковы ваши требования?

- Приезжайте быстрее. Детский сад скоро закрывается!

* * *

Бежать впереди паровоза можно.

Но недолго.

* * *

Прошлое Гренландии - Эрик Рыжий (первооткрыватель).

Будущее Гренландии - Дональд Рыжий (покупатель).

* * *

В Одессе:

- Сара Абрамовна, вы мне сегодня ночью приснились!

- И шо?

- Ой! Шо вы только не вытворяли-таки! Постыдились бы, голубушка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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