Когда рухнул железный занавес, в каждой квартире граждан бывшего СССР появилась железная дверь
- Доктор, у меня бессонница, ничего не помогает!
- А баранов считать не пробовали?
- Да я уже всех своих коллег в офисе по пять раз пересчитал, не помогает!
* * *
Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, виляя хвостом.
Иначе за горло его не схватить!
* * *
- Друзья американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами.
* * *
- Батюшка, а вы могли бы не гоготать на весь храм, когда я исповедуюсь?
* * *
А вы тоже заметили?
Когда берете деньги в банке, с вас требуют залог.
А когда кладете деньги в банк, залог не предоставляют.
* * *
Когда во время знакомства люди говорят мне: «Приятно познакомиться», - я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами».
* * *
Звонок на мобильник:
- Але! Ваш ребенок у нас!
- Так! И каковы ваши требования?
- Приезжайте быстрее. Детский сад скоро закрывается!
* * *
Бежать впереди паровоза можно.
Но недолго.
* * *
Прошлое Гренландии - Эрик Рыжий (первооткрыватель).
Будущее Гренландии - Дональд Рыжий (покупатель).
* * *
В Одессе:
- Сара Абрамовна, вы мне сегодня ночью приснились!
- И шо?
- Ой! Шо вы только не вытворяли-таки! Постыдились бы, голубушка...
ИСТОЧНИК KP.RU