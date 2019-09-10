2019-09-09T23:56:36+03:00
Экономика

Ипотека как в Европе

Ставки по жилищным кредитам на Дальнем Востоке снизят до 2 процентов годовых
Евгений БЕЛЯКОВ
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Специальную программу помощи жителям региона запустят к концу этого года.Специальную программу помощи жителям региона запустят к концу этого года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Специальную программу помощи жителям региона запустят к концу этого года. Об этом заявил Президент России. На первом этапе получить льготную ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на дальневосточных гектарах.

- Создание такого ипотечного продукта - хорошая мера для регионов Дальнего Востока по улучшению жилищных условий, мотивация для молодых семей оставаться и работать здесь, - считает глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Сумма расходов государства на механизм льготной ипотеки под 2% может составить 15 млрд рублей в ближайшие два года, подсчитал глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. По расчетам, на первом этапе предложением воспользуются 8 тысяч семей.

Напомним, сейчас средняя ставка по ипотеке в России составляет 10% годовых. С недавнего времени действует льгота для многодетных семей. По ней они могут получить кредит на жилье под 6% годовых. Разницу между ставками банкам компенсирует государство.

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