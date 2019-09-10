Фернандес - умничка! 9 главных событий матча Россия - Казахстан

Футболисты сборной России одержали важную для себя победу в шестой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. С минимальным счетом 1:0 был обыгран Казахстан. Исход поединка в Калининграде решил точный удар Марио Фернандеса после розыгрыша штрафного на 89-й минуте. "КП" подводит итоги этой встречи, выделяя 9 главных моментов игры Россия - Казахстан.

ГЕРОЙ МАРИО ФЕРНАНДЕС

Марио Фернандес - автор победного гола Казахстану.Фото: REUTERS

Наш капитан Артем Дзюба после игры в Калининграде в микст-зоне так описал гол в ворота Казахстана:

- Я толкался с кем-то из казахской команды, увидел, что мяч залетел. Марио - умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело.

Именно русский бразилец стал главным героем поединка. Свой прошлый мяч за сборную он забил в легендарной игре против Хорватии на ЧМ-2018. И вот теперь принес победу в важной игре отбора на Евро-2020. А вот наш главный тренер Станислав Черчесов сказал, что Фернандес проявил характер, поскольку после трех замен к 63-й минуте игрок ЦСКА получил повреждение, но продолжил матч:

- Он должен был продолжить игру. Он продолжил и свою работу сделал. Нам нельзя время было терять.

БЕЗГОЛЕВАЯ СЕРИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ

Впервые с лета 2018 года на стадионе в Калининграде в матче сборных увидели гол.Фото: REUTERS

Последний раз гол в матче сборных на стадионе в Калининграде забивался более года назад - 28 июня 2018 года Бельгия выиграла со счетом 1:0 у Англии благодаря голу Янузая. Это был поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2018. Осенью прошлого года наши сыграли матч с Швецией 0-0. И вот до 89-й минуты матча Россия - Казахстан казалось, что стадион в Калининграде является "заколдованным". Но чары пали под силой характера сборной России. Марио Фернандес на 89-й минуте принес победу нашей команде.

Но вот наш наставник Станислав Черчесов сказал, что все было круто на арене:

- Болельщики на пять с плюсом по четырехбальной системе. Наконец, мы тут забили. Год назад со шведами не удалось. Игра получилась похожей на ту. Хорошо, что выиграли. Хороший город, нас тут хорошо встречают. Единственное, мы ничего не видим кроме стадиона и гостиницы.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТ КАЗАХОВ ЖДАЛИ

Станислав Черчесов признался - сопротивление от Казахстана ждали.Фото: REUTERS

После того, как со счетом 4:0 был обыгран Казахстан в весенней игре в Нурсултане, казалось, что наши легко обыграют эту команду на своем поле в Калининграде. Однако же 89 минут наши бодались и давили соперников, пока не взломали оборону.

- Ожидал, - ответил Станислав Черчесов на вопрос о том, стоило ли ждать такого сопротивления от соперника. - Если бы не ожидал, у нас были бы большие проблемы. Каждая игра это новый спектакль.

И даже один из наших лидеров Александр Головин был уверен: дожмем!

- По своим ощущениям казалось, что в любом случае забьем. Я смотрел на табло, там просто не показывали время, не знал, сколько осталось. Но знал, что забьем, - сказал футболист "Монако".

Поддерживает эту мысль и Артем Дзюба:

- Когда говорят, что это легкие команды — это все от лукавого. Армяне побеждают Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не может забить Сан-Марино 43 минуты. Не осталось команд, которые не умеют обороняться.

ВИДЕО ГОЛА МАРИО ФЕРНАНДЕСА ВЫЗЫВАЕТ ПОЗИТИВ

Наши дожали сборную Казахстана в финале поединка.Фото: REUTERS

Обрусевший бразилец из ЦСКА забивает крайне редко, но своими подключениями в атаку всегда терзает оборону соперников. И его голы - всегда вовремя. И в этот раз получилось все как надо. Мяч на 89-й минуте принес нам победу.

09.09.2019 Россия - Казахстан - 1:0. Обзор отборочного матча Евро-2020.Видеообзор матча Россия - Казахстан

Полузащитник нашей сборной Александр Головин поделился эмоциями от голевой передачи на Марио:

- Когда идет подача, в штрафной много игроков — не обязательно на кого-то подаешь. Я подавал в зону, куда ребята набегали. Хорошо сыграл Фернандес.

ЕВРО СТАЛ БЛИЖЕ НА ШАГ

Перед Антоном Миранчуком защита сборной Казахстана устояла.Фото: REUTERS

После шести игр в группе у команды России 15 баллов. И отрыв от критичной 3-4 позиции составляет аж 8 очков. В том случае, если в октябре потеряет очки команда Кипра, а наши выиграют у Шотландии в "Лужниках", то россияне досрочно выйдут на Евро-2020 и смогут спокойно доиграть последние три матча в отборочном турнире. Чисто арифметически, чтобы нашей команде выйти на чемпионат Европы, в последних 4 осенних матчах нужны 4 очка, чтобы стать недосягаемыми для Казахстана и Кипра, которые идут на 3-4 месте в группе.

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ПРОДЛИЛАСЬ ДО ПЯТИ ИГР

Сборная России выиграла 5 из 5 последних матчей в 2019 году.Фото: REUTERS

Сборная России, одолев Казахстан со счетом 1:0, продлила свою победную серию в 2019 году до пяти игр. Соперники, правда, не особо сильные может и были у нас в отборе на Евро-2020. Но зато о такой стабильности в прошлые годы можно было только мечтать.

Последовательно в 2019 году были обыграны Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0), Кипр (1:0), Шотландия (2:1) и снова Казахстан (1:0). При 17 забитых голах у нас всего 1 пропущенный мяч за 450 минут игрового времени.

ТРАДИЦИЯ ПОБЕДНЫХ ФОТО СБОРНОЙ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

Спустя некоторое время после финального свистка матча Россия - Казахстан в Калининграде в соцсетях нашей команды появилось победное командное фото. Эта традиция осенью 2019 года обретает новую силу.

Чем ближе Евро-2020 для наших, тем все больше эмоций. Победное панорамное фото было после игры с Шотландией.

teamrussia Любимая всеми рубрика Победная раздевалка И пусть таких эмоций будет больше! Спасибо за поддержку! #СборнаяРоссии #НашиПарни #ШотландияРоссия #ЕВРО2020

И вот теперь - сейчас.

teamrussia Победная раздевалка! #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияКазахстан #ЕВРО2020

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ УСТОЯЛ

На матч пришли почти 32 000 человек.Фото: REUTERS

Согласно официальным данным, на матч Россия - Казахстан пришли 31 818 человек. Это больше, чем на осенней игре с Швецией в Калининграде прошлой осенью - тогда было 31 690 зрителей на трибунах. Однако же, рекорд 35-тысячной арены держится. Пальма первенства за матчами Испания - Марокко и Англия - Бельгия на ЧМ-2018 - на этих матчах были 33 973 зрителя.

ВАЖНЫЕ СЛОВА АРТЕМА ДЗЮБЫ

Артем Дзюба сказал, что сборную воспринимают круто и наши держат марку.Фото: REUTERS

Еще год назад сборную России по футболу до ЧМ-2018 не особо любили вообще все. Но теперь же приезд национальной команды в каждый из городов страны - настоящий праздник. И наш капитан Артем Дзюба после матча сказал:

- Спасибо болельщикам за поддержку. Когда едешь на матч, все улыбаются и машут, мурашки по коже. Это дорогого стоит. Вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, думать об ошибках будем потом. Мы сильны именно командной игрой.