2019-09-10T10:38:49+03:00
Происшествия

В Подмосковье сотрудники кафе избили мужчину за откушенный хлеб

Со множественными побоями молодой человек оказался в больнице после посещения голицынского кафе
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время полицией проводится проверка по факту избиения мужчины в кафе. Устанавливаются все детали произошедшегоВ настоящее время полицией проводится проверка по факту избиения мужчины в кафе. Устанавливаются все детали произошедшегоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Курьезный и вместе с тем жестокий случай произошел в подмосковном Голицыно. Днем 30 августа 28-летний Иван С. зашел взять свежий, горячий хлеб в кафе "Чайхана Зам-Зам", где уже на протяжении трех лет регулярно совершает покупки.

Мужчина взял самый аппетитный батон и встал в очередь, где не смог сдержаться и откусил краешек от еще горячего хлеба. Когда подошла его очередь рассчитываться за товар, выяснилось, что у Ивана не хватает 10 рублей оплатить покупку. Растерянный мужчина предложил продавцу принести остаток суммы чуть позже, сославшись на то, что живет прямо напротив заведения и покупает здесь выпечку уже несколько лет.

Продавец был непреклонен и в грубой форме отказал. Между мужчинами завязался спор, который задерживал всю очередь. Внезапно кто-то из посетителей передал Ивану злосчастные 10 рублей, чтобы тот смог оплатить свою покупку. На этом история могла бы завершиться миром, однако продавец уже не на шутку разозлился на "неплательщика", вышел из-за прилавка и набросился на Ивана.

- В районную больницу обратился 28-летний Иван С. с жалобами на боли после избиения в одном из кафе города Голицыно. Врачи сняли побои и зафиксировали у пострадавшего мужчины ушиб мягких тканей головы и лица, параорбитальную гематому глаза, ссадины нижней губы и ушиб плеча." - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту избиения мужчины в кафе. Устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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