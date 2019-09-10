2019-09-10T11:47:53+03:00
Звезды

Ксения Собчак назвала Максима Виторгана "самым лучшим в мире папой"

Телеведущая написала нежное поздравление Максиму Виторгану
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Собчак не забыла поздравить Максима с днем рожденияСобчак не забыла поздравить Максима с днем рожденияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак в этом году развелась с отцом своего ребенка Максимом Виторганом. Несмотря на то, что она собирается замуж за Богомолова, она не забывает про бывшего мужа, считая его родным человеком.

И сегодня журналистка не забыла поздравить его в днем рождения.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Дорогой папа Максим!Не знаю,почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения
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Она в своем Instagram выложила фото сына Платона и нежное послание: "Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения,но начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок. C ним все было бы сильно проще. Свети всегда, и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа".

Своим постом Ксения растрогала подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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