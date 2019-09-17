2019-09-11T18:15:15+03:00
Туризм

CatchBeachClub: почему он считается одним из лучших клубов Пхукета?

Пхукет днем – это скутеры, катание на слонах, посещение Большого Будды, храмов и национальных парков, а Пхукет вечером – это клубы
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Если вы приехали на этот остров впервые и еще не разбираетесь в местных заведениях, то вот совет: обязательно сходите в CatchBeachClub, который по праву считается одним из лучших клубов Пхукета.

Стиль

Интерьер клуба очаровывает с первого взгляда. В CatchBeachClub преобладает белый цвет, который с наступлением темноты красиво дополняет фиолетовый свет. Прямо около клуба, на пляже, расположены качели и белые шезлонги, где можно отдохнуть от танцев и насладиться шумом прибоя и бескрайними просторами Пхукета.

Музыка

CatchBeachClub известен еще и тем, что в нем звучит только качественная музыка (преимущественно хаус) от всемирно известных диджеев, таких как RogerSanchez, Claptone, ErickMorillo, MarkKnight и других. В январе 2019-го приезжал Боб Синклер, и вызвал своим выступлением невероятный аншлаг.

Кухня

Клуб удовлетворяет гастрономические предпочтения абсолютно всех: здесь есть и некоторые блюда тайской кухни, и много элементов европейской. CatchBeachClub – идеальное место для любителей морепродуктов. В меню клуба предложены свежайшие устрицы, лобстеры, крабы, сашими, роллы, гребешки, креветки и разные виды рыбы.

Также здесь действует отличный бар, где бармены смешивают самые вкусные коктейли по любому запросу посетителя.

Сервис

В CatchBeachClub очень любят своих клиентов: начиная от встречи гостя и заканчивая комплиментом от шефа. Весь персонал одет в безупречную униформу, приветливо улыбается и готов исполнить любой гастрономический каприз посетителя.

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