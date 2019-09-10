2019-09-10T12:56:57+03:00
Спорт

Бельгия почти на Евро-2020, нам - остался один шаг

Сборная России одержала победу 1:0 над Казахстаном
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Официально оформить выход на Евро-2020 бельгийцы могут уже в домашнем матче против Шотландии, который состоится 10 октябряОфициально оформить выход на Евро-2020 бельгийцы могут уже в домашнем матче против Шотландии, который состоится 10 октябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник состоялись отборочные матчи шестого тура Евро-2020 . Футболисты сборной России победили в Калининграде Казахстан (1:0), а лидеры нашей группы бельгийцы разгромили Шотландию (4:0). Таким образом, бронзовые призеры ЧМ-2018 практически обеспечили себе путевку на чемпионат Европы. Нам в оставшихся четырех матчах может хватить одной победы.

Официально оформить выход на Евро-2020 мы можем уже в домашнем матче против Шотландии, который состоится 10 октября. В этот же день встретятся Казахстан и Кипр, которые еще сохраняют теоретические шансы на выход из группы. Если они сыграют вничью, то нас (в случае нашей победы) уже точно не догонят.

Без потерь, как и бельгийцы, в своих группах идут испанцы и итальянцы.

Положение в группе I после 6 туров

1 Бельгия — 18 очков

2 Россия - 15

3 Казахстан - 7

4 Кипр - 7

5 Шотландия - 6

6 Сан-Марино - 0

Оставшиеся матчи сборной России

10 октября. Россия – Шотландия

13 октября. Кипр – Россия

16 октября. Россия – Бельгия

19 октября. Сан-Марино – Россия

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"После тюрьмы мне предложили контракт в Динамо": Российский футболист рассказал как вернуться в профессиональный футбол после отсидки
Максим Молокоедов рассказал, как начальник чилийской тюрьмы отпускал его играть за свой клуб, как тренер национальной команды Чили увидел в нем талант, и как Кокорину и Мамаеву можно вернуться на прежний уровень
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым
Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать
Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян
Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования
В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу
Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России
В Управделами президента РФ прокомментировали публикации о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства
Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина
Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник
Основатель AliExpress и AliBaba Джек Ма ушел в отставку
Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам
Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова