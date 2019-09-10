Бельгия почти на Евро-2020, нам - остался один шаг
В понедельник состоялись отборочные матчи шестого тура Евро-2020 . Футболисты сборной России победили в Калининграде Казахстан (1:0), а лидеры нашей группы бельгийцы разгромили Шотландию (4:0). Таким образом, бронзовые призеры ЧМ-2018 практически обеспечили себе путевку на чемпионат Европы. Нам в оставшихся четырех матчах может хватить одной победы.
Официально оформить выход на Евро-2020 мы можем уже в домашнем матче против Шотландии, который состоится 10 октября. В этот же день встретятся Казахстан и Кипр, которые еще сохраняют теоретические шансы на выход из группы. Если они сыграют вничью, то нас (в случае нашей победы) уже точно не догонят.
Без потерь, как и бельгийцы, в своих группах идут испанцы и итальянцы.
Положение в группе I после 6 туров
1 Бельгия — 18 очков
2 Россия - 15
3 Казахстан - 7
4 Кипр - 7
5 Шотландия - 6
6 Сан-Марино - 0
Оставшиеся матчи сборной России
10 октября. Россия – Шотландия
13 октября. Кипр – Россия
16 октября. Россия – Бельгия
19 октября. Сан-Марино – Россия
ИСТОЧНИК KP.RU