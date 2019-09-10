2019-09-10T14:12:22+03:00
Экономика

Сотни СанПиНов заменят 10 документов

Бизнесу перестанут указывать как готовить и убираться, но спросят за результат
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Есть вещи, которые не нужно регулировать, потому что они регулируются сами — рынком. Сейчас человек уже не пойдет в грязный ресторанЕсть вещи, которые не нужно регулировать, потому что они регулируются сами — рынком. Сейчас человек уже не пойдет в грязный ресторанФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 января 2021 на смену 424 СанПиНам, которые действуют сейчас, придут 10 нормативно-правовых актов. Таковы будут результаты действия «регуляторной гильотины», которую сейчас вовсю «натачивают» в Роспотребнадзоре. В России проходит масштабная ревизия требований различных органов к бизнесу, в результате которой их число сократится в десятки раз.

- Ученые и эксперты полностью пересмотрели все 58 документов по разделу «Эпидемиология». Вместо них подготовлен один документ - «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также эксперты разобрали 301 документ, касающийся гигиены. Им на смену придут восемь санитарных правил, которые для удобства сгруппируют по основным направлениям: отдельно для транспорта, отдельно для общепита, отдельно для воспитания детей и подростков и так далее.

Если раньше многостраничные документы указывали, как чистить картошку или мыть полы, то теперь лаконичные требования спрашивают за результат: картошка должна быть без кожуры, а полы без грязи. Как этого добиться — личное дело каждого предпринимателя.

- Методики и технологии выполнения требований перенесены в раздел рекомендаций, - пояснили в ведомстве.

Если раньше многостраничные документы указывали, как чистить картошку или мыть полы, то теперь лаконичные требования спрашивают за результат Фото: Евгения ГУСЕВА

Если раньше многостраничные документы указывали, как чистить картошку или мыть полы, то теперь лаконичные требования спрашивают за результатФото: Евгения ГУСЕВА

Да и их серьезно переработали. Участвовавшие в работе эксперты рассказали «КП», что тексты сокращали в разы.

- Большая часть требований откровенно устарела. Есть вещи, которые не нужно регулировать, потому что они регулируются сами — рынком. Чем больше конкуренция, тем более внимательнее сами предприниматели. Сейчас человек уже не пойдет в грязный магазин, где по овощам тараканы бегают, - сказал «КП» сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Оказывается, контрольные органы сами рады избавиться от большинства возможностей прищучить коммерсантов.

- Законопроект о контроле и надзоре, который является основой для «регуляторной гильотины», предполагает, что если есть какое-то требование, оно должно работать. Если надзорный орган его соблюдение не проверяет, вопросы будут уже к нему — со стороны вышестоящих «контролеров». А в нынешних СанПиНах этих требований тысячи, инспекторы сами не все знают. Да и нет ни у какого Роспотребнадзора столько людей, чтобы проверить высоту пресловутой яичницы в каждой кафешке, - объяснил Данилов-Данильян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В ожидании холодов
Синоптики прогнозируют в столице теплую и слякотную зиму. Видимо, некоторые управляющие компании, отвечающие за жизнь многоквартирных домов, получили этот прогноз раньше всех и поэтому осознанно игнорируют счета за тепло и горячую воду
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Новости 24
В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России
Ученые назвали продукты, которые скоро исчезнут
В Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым
Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать
Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян
Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования
В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу
Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России
В Управделами президента РФ прокомментировали публикации СМИ США о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства
Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина
Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник
Основатель AliExpress и AliBaba Джек Ма ушел в отставку
Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам
Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова