Сотни СанПиНов заменят 10 документов

С 1 января 2021 на смену 424 СанПиНам, которые действуют сейчас, придут 10 нормативно-правовых актов. Таковы будут результаты действия «регуляторной гильотины», которую сейчас вовсю «натачивают» в Роспотребнадзоре. В России проходит масштабная ревизия требований различных органов к бизнесу, в результате которой их число сократится в десятки раз.

- Ученые и эксперты полностью пересмотрели все 58 документов по разделу «Эпидемиология». Вместо них подготовлен один документ - «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также эксперты разобрали 301 документ, касающийся гигиены. Им на смену придут восемь санитарных правил, которые для удобства сгруппируют по основным направлениям: отдельно для транспорта, отдельно для общепита, отдельно для воспитания детей и подростков и так далее.

Если раньше многостраничные документы указывали, как чистить картошку или мыть полы, то теперь лаконичные требования спрашивают за результат: картошка должна быть без кожуры, а полы без грязи. Как этого добиться — личное дело каждого предпринимателя.

- Методики и технологии выполнения требований перенесены в раздел рекомендаций, - пояснили в ведомстве.

Если раньше многостраничные документы указывали, как чистить картошку или мыть полы, то теперь лаконичные требования спрашивают за результатФото: Евгения ГУСЕВА

Да и их серьезно переработали. Участвовавшие в работе эксперты рассказали «КП», что тексты сокращали в разы.

- Большая часть требований откровенно устарела. Есть вещи, которые не нужно регулировать, потому что они регулируются сами — рынком. Чем больше конкуренция, тем более внимательнее сами предприниматели. Сейчас человек уже не пойдет в грязный магазин, где по овощам тараканы бегают, - сказал «КП» сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Оказывается, контрольные органы сами рады избавиться от большинства возможностей прищучить коммерсантов.

- Законопроект о контроле и надзоре, который является основой для «регуляторной гильотины», предполагает, что если есть какое-то требование, оно должно работать. Если надзорный орган его соблюдение не проверяет, вопросы будут уже к нему — со стороны вышестоящих «контролеров». А в нынешних СанПиНах этих требований тысячи, инспекторы сами не все знают. Да и нет ни у какого Роспотребнадзора столько людей, чтобы проверить высоту пресловутой яичницы в каждой кафешке, - объяснил Данилов-Данильян.