В Москве неизвестные пытались продать ребенка через интернет

В Москве попытались продать ребенка через мессенджеры. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве. По предварительной информации, это произошло в одном из публичных чатов. При этом к объявлению прикрепили фото ребенка.

-13 августа 2019 года жителю столицы в группе «Реклама онлайн» одного из мобильных приложений пришло пять сообщений с предложением продажи человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего, - прокомментировали в ведомстве.

В группе «Реклама онлайн» пользователи обмениваются предложениями товаров и услуг. Попасть туда может любой желающий, но только по приглашению администратора. На данный момент все сообщения за первую половину августа в группе удалены.

Сейчас следственные органы вместе с сотрудниками полиции проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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