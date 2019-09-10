Путин попросил Грефа заняться страной в целом

Глава Сбербанка Герман Греф доложил Владимиру Путину, что банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов пострадавших от паводка жителей Иркутской области на сумму более 163 миллионов рублей. Еще часть заявлений будут рассмотрены в ближайшее время. Кроме этого Греф рассказал о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим и намерении построить за счет средств банка инфекционного отделения тулунской больницы.

- Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов, - заявил глава Сбербанка, переходя к текущей работе компании. - На наши деньги содержится большое количество социальных учреждений, и пенсии.

Греф рассказал о планах развития и применения новейших технологий.

- Мы видим колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг, - перечислил он. - Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы.

- Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления, - поручил Путин. - Нужно только как можно быстрее это сделать.