Стриптизерша из «Реальных пацанов»: «секс-рабыня», обвинившая экс-мужа Пеговой в изнасиловании, оказалась второсортной актрисой

С такими обвинениями обычно идут прямиком в полицию, но героиня вчерашнего эфира программы «На самом деле» решила сделать громкое заявление на всю страну. Девушка по имени Лилия Фатехина рассказала, что стала секс-рабыней актера Дмитрия Орлова, бывшего мужа Ирины Пеговой. Она якобы устроилась к артисту домработницей, а тот регулярно поколачивал ее и насиловал.

- Он настоящий зверюга, граф Дракула, он ненавидит женщин, - плакала Лилия. - Когда я кричала, он закрывал мне рот рукой. По факту я была у него секс-рабыней. Мне никто не мог помочь, некому было пожаловаться — по жизни я сирота, выросла в детском доме, приехала в Москву из провинции. Теперь за эти издевательства я прошу 3 млн рублей. Потому что устроиться на работу в ближайшее время не смогу, у меня в голове все еще сидит страх.

Сам Орлов не стал открещиваться от знакомства с брюнеткой. Мол, было дело — взял себе помощницу по хозяйству.

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- Решил из жалости предоставить Лилии жилье, - объяснил артист. - Но как выяснилось, она водила в мой дом мужиков, и на моих дорогостоящих диванах и коврах творилось непонятно что. Я здесь не при чем, у меня есть красавица жена, зачем мне нужна эта пластилиновая дама?

Эксперты в студии версию Орлова подтвердили: вскрылось, что девушка вовсе не сирота, ей 31 год, настоящая фамилия — Волкова. Москву приехала покорять из Украины и уже разводила мужчин на деньги. Казалось бы, после такого пора бы уже актеру готовить иск о клевете. Но экс-супруг Пеговой лишь отшучивался да улыбался.

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- Дмитрий, будете ли вы подавать иск после такого скандала? - спросила мы у актера.

- Без комментариев, ни на какие вопросы отвечать не буду, - обрубил Орлов и повесил трубку.

Также немногословна оказалась и Ирина Пегова. Едва услышав, что речь идет о бывшем муже, актриса заявила: «Никаких комментариев не даю».

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Отказалась от общения и сама «жертва». Но глядя на соцсети девушки, сложно представить, что она могла устроиться домработницей. В Инстаграме «фотомодели, актрисы и певицы» Лилии Волковой более 83 тысяч подписчиков. Фото — сплошь обнаженка: прозрачное белье, шуба на голое тело, микроскопические купальники, а то и полное отсутствие одежды. Мелькают и кадры со знаменитостями — Сергеем Светлаковым, Стасом Костюшкиным, Отаром Кушанашвили… Есть даже отрывок из сериала «Реальные пацаны», где Волкова в эпизоде сыграла стриптизершу, не постеснявшись раздеться в кадре.

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Кроме того, анкета девушки есть и на сайтах по подбору актеров. Там, кроме параметров, указан и прайс Лилии: за съемки в клипах она просит 5000 рублей в час, фильмах и сериалах — от 7000, в рекламе — от 30 000 за смену. А вот участие в массовке или телешоу куда дешевле - от 1500 рублей. Не исключено, что шумиха в шоу «На самом деле» для нее также стала способом заработка.

К слову, Дмитрий Орлов также не брезгует телескандалами: за последние три месяца это уже третий его эфир. В июне актер делал анализ ДНК, чтобы откреститься от внебрачного ребенка, а в июле откровенничал о том, как Пегова потеряла их общего ребенка. А вот предложений в кино у Орлова, судя по всему нет: последний раз он снимался в сериале «Чужая кровь», который вышел в прошлом году.