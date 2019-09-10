Безвременно. Бессмысленно. Безвозвратно…

Семь раз опоздавшие скорбные ангелы уносились в безвременье, бережно прижимая к птичьим грудкам отлетевшие детские души. Никто не видел этих ангелов. Представляется, что у них маленькие горестные личики – ведь не уследили, не поспели вовремя…

Но теперь скорее прочь, подальше от боли, крови и слез. Боль, кровь и слезы – это удел тех, кто остался хлопотать над искореженными телами. Вынимать из машин, поднимать с дороги, регистрировать смерть, оплакивать, хоронить, обвинять и виниться, принимать меры – словом, делать то, что положено делать взрослым людям в осиротевшем миру. В том самом миру, где закон суров, законы физики непреложны, а материальная субстанция жизни так хрупка, так уязвима. Взрослые люди многое знают об опасностях этого мира и вроде бы стараются уберечь от них детей. Но дети все равно погибают, калечатся, травмируются.

Оперативные данные российской Госавтоинспекции свидетельствуют: только по итогам первой недели текущего месяца в стране произошло 364 ДТП с участием детей. Погибших – семеро. Трое были пассажирами, трое – пешеходами, и один паренек – водитель мопеда. Еще 391 ребенок получил ранения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, число аварий увеличилось на десять, но тогда было на три человека больше погибших. Впрочем, меньше раненых – 382. Как оценить эту динамику? Если по числу погибших, то ситуация с детской смертностью на дорогах, хочется верить, исправляется. Однако какова бы ни была цифра, за каждой – реальные имена и прерванные жизни.

Влад и Вика. Семиклассники из поселка Мелехово Владимирской области. С момента их рождения планета успела тринадцать раз обернуться вокруг солнца, зашла на 14 круг и вдруг споткнулась… Это случилось в тот момент, когда Влад, Вика и трое их друзей переходили дорогу по пешеходному переходу. Уже темнело, освещение, говорят, на этом участке было слабым, но водители заметили стайку детей и притормозили, пропуская. Дети устремились вперед: кто вприпрыжку впереди всех, кто с отставанием. Влад и Вика держались в середине. Сложись все иначе, во втором полугодии на уроке физики они бы чертили графики: точки А и В движутся по оси Х со скоростью v1, а точка С по оси Y со скоростью v2. Встретятся ли они? Ответ семиклассники получили раньше, чем узнали условие задачи. Пресловутая точка С, черный BMW, совершая обгон, вышла на полосу встречного движения, и они … встретились. Влад скончался на месте. Вика по дороге в больницу, в машине «Скорой помощи».

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Камера зафиксировала момент наезда. Кто-то запустил съемку в соцсети. Многие негодовали – зачем?! Не подумали о близких, о друзьях погибших – каково им на это смотреть… Но смотреть надо. Всем. Даже если сердце стремительно взмывает к горлу и, кажется, ты сейчас задохнешься от смертельного ужаса, от невозможности происходящего. Потому что гибель этих детей – гибель каждого ребенка на дороге – это как черная сторона зеркала, без которой нам не разглядеть своего отражения. Ну же, всмотритесь внимательнее! Возможно, то, что вы увидите в зеркале, покажется в сто крат страшнее того, что запечатлела камера. Это ведь, мы, взрослые, убиваем наших детей. Кто-то напрямую – опасными маневрами на дорогах, несоблюдением скоростного режима. Кто-то опосредованно – равнодушием и пренебрежением к элементарным правилам безопасности: сэкономил на автокресле, забыл пристегнуть ребенка-пассажира, не научил правильно переходить улицу, не позаботился прикрепить на одежду световозвращатели. Где-то не проконтролировал, в чем-то не убедился…

А бывает, ребенка убивает любовь. Та самая нерассуждающая родительская любовь, которая вопреки здравому смыслу заставляет нас покупать детям мопеды, скутеры, электросамокаты и прочие популярные у пубертатов маркеры успешности. Разве мой ребенок не достоин всего самого лучшего! Конечно, достоин! Только самое лучшее, что мы можем дать нашим детям, – это жизнь. Мы ее дали. И теперь за нее в ответе. Каждый персонально, и все вместе: родители, воспитатели, учителя, Госавтоинспекция…

Попытку целиком и полностью переложить на ответственные ведомства вину за детские смерти на дорогах можно объяснить либо крайним отчаянием, либо гражданской незрелостью. Объяснить-то можно, а вот оправдать нельзя. Да, система преподавания БДД в школах нуждается в реформировании, меры в отношении водителей, нарушающих ПДД, – в усилении, качество дорог и организация движения – в улучшении. Но ведь процесс идет. Есть нацпроект «БКАД» в рамках которого реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», предусматривающий обширный комплекс мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции стараются. Проводят тематические утренники в детских садах, уроки в школах, приходят на родительские собрания и даже в перинатальные центры. На каждое происшествие реагируют оперативно. Очевидцы ДТП в поселке Мелехово в соцсетях пишут: приехали быстро, работали профессионально, держались с большим тактом. Буквально через сутки на имя губернатора было направлено обращение о необходимости предусмотреть в 2020 году оборудование пешеходных переходов искусственными неровностями – в рамках реализации регионального компонента «БКАД». Провели заседание районной комиссии по ОБДД. В настоящее время детально изучаются все обстоятельства трагедии, включая организацию дорожного движения на месте аварии, освещенность пешеходного перехода и пр. Водитель BMW под арестом. Родители погибших детей в состоянии, которое трудно определить словами. А те родители, чьи дети живы, – в страхе. Игрушки и цветы, которые они носят к импровизированному мемориалу, – это и дань памяти, и своего рода жертвоприношение: чур, меня! Хочется верить в силу наивного заклинания. Хочется надеяться, что беда обойдет стороной твое дитя, и жизнь его будет долгой и счастливой. А ведь так и будет! Только нужно научиться беречь детей по-настоящему – не пряча их от жизни, а терпеливо объясняя ее правила, в том числе и правила поведения на дороге. И не пальцем показывать, не окриком направлять, а убеждать собственным примером. Увы, не все зависит от нашей воли. Не всякому зерну уродиться в колос, не всякому корешку прорасти побегом. Но нашей солидарной воли достаточно для того, чтобы обеспечить детям безопасную дорогу в жизнь.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».