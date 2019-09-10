Москвичи простились с мотоциклистом, которого насмерть сбил таксист из Таджикистана

Во вторник, 10 сентября, прошли похороны 33-летнего мотоциклиста Александра Соколова. Проводить байкера в последний путь на Хованское кладбище пришли родственники, друзья а так же совершенно незнакомые люди, которые не остались равнодушны к нелепым обстоятельствам его смерти. Напомним, в ночь на 7 сентября мотоциклиста сбил водитель такси из Таджикистана, который решил развернуться через две сплошные на Волоколамском шоссе. Виновник ДТП даже не попытался помочь байкеру. Вместо этого он просто сбежал.

Искали 28-летнего Рахмали Файзуллоева не только полицеские, но и члены мотоклуба «ВЗРЫВные», в котором состоял погибший байкер. В соцсетях они распространили свою ориентировку, которая в итоге и помогла задержать преступника. Скрутили его в аэропорту «Домодедово», в тот момент, когда он пытался по чужому паспорту улететь на родину. Против Рахмали возбуждены два уголовных дела: за незаконное пресечение границы и смертельное ДТП.

- Мы потеряли замечательного человека и погиб он по вине совершенно безответственного водителя такси. Хочется чтобы наконец что-то изменилось, чтобы перевозить пассажиров могли только те водители, которые знают и соблюдают правила дорожного движения. Сашу не вернуть, а этот человек должен быть наказан по всей строгости закона, отметил - Алексей Кирсанов, актер театра и кино, член мотоклуба «ВЗРЫВные».

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В тюрьму не хочу»: в Москве таксист из Таджикистана насмерть сбил мотоциклиста и попытался улететь на родину по чужому паспорту

По ориентировке мотоклуба «ВЗРЫВНЫе» его опознали в аэропорту и сняли с рейса [эксклюзив kp.ru, видео]