Богомолов ушел от Серебренникова

Напомним, в спектакле Гоголь-центра «Машина Мюллера» Богомолов, будучи не только режиссером, но и актером, играл одну из главных ролей. Но больше в этой постановке своего коллеги Кирилла Серебренникова Константин не участвует. Почему?

В Сети появилась интересная версия - якобы Богомолов ушел из, скажем так, целомудренных соображений. Ведь очень скоро Константин снова станет женатым мужчиной (в пятницу, как известно, состоится его свадьба с Ксенией Собчак). Мол, без пяти минут примерному семьянину, неудобно выходить на сцену в спектакле, где слишком много обнаженных тел, мужских и женских. Впрочем, в эту версию трудно поверить: едва ли найдется что-либо, что могло бы смутить Богомолова. Действительно, объяснение оказалось гораздо прозаичнее.

На официальном аккаунте театра в Инстаграме сказано: «В связи с тем, что Константин Богомолов теперь не просто востребованный режиссер, но ещё и художественный руководитель Театра на Малой Бронной, скоординировать наши графики стало еще сложнее. Поэтому в октябрьских показах спектакля «Машины Мюллер» роль виконта де Вальмона исполнит коллега Константина, режиссер Филипп Григорьян. Эта новость не о том, что Богомолов окончательно покинул спектакль, а о том, что у нас теперь два роскошных Вальмона! Новая версия - 13 и 14 октября».

Сати Спивакова, которая тоже занята в этом спектакле, написала: «Постараюсь не испортить вашу компанию, уже настраиваюсь от души отравить нового Вальмона вином».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малахов, живая музыка и изысканный фуршет»: Свадьба Собчак и Богомолова пройдёт в атмосфере роскоши

Пара поженится 13 сентября [видео]