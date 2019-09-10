Российско-британский молодежный оркестр Бриттена-Шостаковича даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Этот коллектив уже называют «оркестром дружбы»: 86 молодых и талантливых музыкантов из ведущих консерваторий России и Британии объединились в уникальный творческий союз. Так появился российско-британский Фестивальный Оркестр Бриттена-Шостаковича. Первые выступления оркестра с успехом прошли 9 и 10 сентября в Сочи: они открыли большой концертный тур коллектива, который продлится до конца месяца. Оркестр даст несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге, а затем отправится в поездку по туманному Альбиону. Поддержку проекту в рамках года музыки России и Великобритании оказали компании ПАО «НК «Роснефть» и ВР.

ДРУЖБА ДВУХ ГЕНИЕВ

Идея создания оркестра, который объединил бы молодых музыкантов из наших стран, родилась благодаря дружбе двух гениев — композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича. Они познакомились в 1960 году в Лондоне, на концерте Ленинградской филармонии в Королевском фестивальном зале. Тогда еще один гений — Мстислав Ростропович - представил британцам первый виолончельный концерт Шостаковича.

Они сразу разглядели друг в друге родственные души. Но по-настоящему сдружились в 1965 году, когда Бриттен гостил у Шостаковича в поселке композиторов в Армении. В 60-х британец несколько раз приезжал в СССР в обществе Ростроповича и его жены, оперной дивы Галины Вишневской. Дружбу композиторов сильно осложняла большая политика: дипломатические отношения между Советским Союзом и Великобританией в то время были особенно напряженными. Но Шостакович и Бриттен поддерживали отношения на расстоянии, обмениваясь через знакомых письмами и партитурами, в основном через Ростроповича и Вишневскую. Дружба этой четверки не только оказала сильное влияние на их творчество, но и помогла растопить лед Холодной войны — если не в политической, то хотя бы в культурной жизни.

У России и Великобритании были разные периоды взаимоотношений. И сейчас, после продолжительного периода охлаждения, появляется ощущение, что диалог налаживается. Одним из индикаторов этого процесса является встреча президента РФ Владимира Путина с представителями британского бизнеса в марте этого года.

Символично, что о дружбе Шостаковича и Бриттена спустя десятилетия вновь вспомнили накануне 2019 года, который был объявлен Россией и Великобританией перекрестным Годом музыки наших стран. Соединить молодых российских и британских музыкантов предложил руководитель московской «Новой оперы им. Е.В. Колобова» Ян Латам-Кёниг. Ян — единственный британский дирижер, возглавляющий российский театр. Он же и стал руководителем оркестра Бриттена-Шостаковича.

- Мы долго обсуждали идеи с британским послом в России сэром Лори Бристоу, а он большой поклонник классической музыки и сам играет на альте, - рассказывает Ян Латам-Кёниг. - Хотелось сделать что-то исключительное, замечательное, долговечное. После долгой организационной работы, проделанной как британской, так и российской командами, мы заручились поддержкой "Роснефти" и BP. А дальше начался отбор молодых музыкантов, учеников лучших британских и российских консерваторий.

ЯЗЫК МУЗЫКИ ПОНЯТЕН ВСЕМ

Кастинг в новый оркестр получился впечатляющим: попасть в него мечтали многие молодые музыканты. Прослушивания проводились с марта по май этого года, свои заявки присылали выпускники и студенты консерваторий и музыкальных колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Лондона, Манчестера, Бирмингема, Оксфорда, Глазго, Кардифа. В итоге были отобраны 86 участников — поровну из России и из Британии. Средний возраст музыкантов — 22-23 года.

Первые репетиции показали, что магия музыки преодолевает любые языковые границы.

- Когда идёт репетиция, учителя говорят в основном на английском. Но музыканты легко понимают друг друга, музыка все поясняет, - говорит молодая скрипачка Анна Михайлова, студентка Московской консерватории имени Чайковского.

Поскольку репетиции проходили в России, то и гастрольный тур начался именно в нашей стране. Первые два концерта оркестр Бриттена-Шостаковича дал 9 и 10 сентября в Сочи на сцене парка науки и искусств «Сириус». В музыкальную программу оркестра вошли сюита для эстрадного оркестра Шостаковича и «Четыре морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бриттена. Ее один уникальный номер - музыка Шостаковича к фильму Георгия Козинцева «Гамлет». Картина с Иннокентием Смоктуновским в главной роли вышла на экраны в 1964 году. Во время концерта саундтрек к «Гамлету» переплетался с диалогами из фильма в исполнении актеров Эдварда и Фредди Фоксов. Оркестр исполняет и другие известные произведения российских и британских авторов - «Взлетающий жаворонок» и «Фантазия на тему Таллиса» Воана-Уильямса, сюита «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова. Сочинский зал долго не отпускал музыкантов со сцены, провожая оркестр Бриттена-Шостаковича овациями.

ДОРОГА В АНГЛИЮ

Впереди у коллектива концерты в двух российских столицах. 12 и 14 сентября оркестр выступит в Московской государственной консерватории им. Чайковского. А 15 сентября поставит точку в российской части турне концертом в Санкт-Петербургской Академической филармонии им Д. Шостаковича. В Москве и Санкт-Петербурге оркестр дополнит свою программу редким исполнением симфонической поэмы Шостаковича «Казнь Степана Разина»: к музыкантам присоединится хор «Новой оперы» и оперный бас Алексей Антонов.

Затем оркестр Бриттена-Шостаковича ждут гастроли в Великобритании. За 9 дней, с 17 по 25 сентября, музыканты сыграют в Бирмингеме, Ноттингеме, Лидсе, Манчестере, Эдинбурге, Бейзингстоке и Лондоне.

- Я надеюсь, что выступления оркестра станут новой культурной традицией для России и Великобритании, будут ежегодными, - рассказал после первого концерта в Сочи руководитель коллектива Ян Латам-Кенинг. - И уверен, что наш оркестр выступит своеобразным послом российской и британской культур во всем мире.

То, что проект будет существовать на регулярной основе и станет доброй традицией культурного обмена между нашими странами, надеется и британская сторона.

- Для нас очень важны поддержка и энтузиазм, которые встречал проект на самом высоком уровне - в правительствах обеих стран, - отметил председатель консультативного совета Российско-британской торговой палаты, председатель оркестра Чарльз Хендри. - И проект был бы невозможен без финансовой поддержки российской компании «Роснефть» и британской BP, мы очень благодарны им.

Экономист Михаил Делягин: Последний период в отношениях Британии и России, в первую очередь связанный со скандальными «полониевыми» историями, политическими демаршами и ультиматумами, эксперты окрестили «холодной войной в миниатюре». Сейчас англичане пытаются обрести новую идентичность. Того гляди в жизнь воплотится идея Brexit, во главу угла ставятся прагматичные национальные интересы, прежде всего интересы британского бизнеса. И многие заговорили о «разрядке» в отношениях с Москвой. От истерической русофобии, охватившей британскую политическую элиту и медиа (надо сказать, не первый раз в истории) Лондон переходит к более осторожному, взвешенному подходу, который традиционно пользуется поддержкой в бизнес-кругах. Не случайно, в начале лета Владимир Путин провёл весьма плодотворную встречу с представителями британского бизнеса. Символом новой «антанты» может стать оркестр Бриттена-Шостаковича, который спонсируют Роснефть и BP - две крупнейшие корпорации России и Британии, которые давно уже являются стратегическими партнерами. Напомним, что BP, ко всему прочему, - крупнейший миноритарный акционер Роснефти. Музыкальный диалог, прообразом которого стала легендарная дружба великих композиторов XX столетия - это, судя по всему попытка вновь - уже который раз в истории - нащупать точки соприкосновения двух наций, двух культурных традиций.