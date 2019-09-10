2019-09-10T18:30:26+03:00
Экономика

«Пять звезд» на борту: Мировые эксперты присудили Аэрофлоту высшую награду

Российский перевозчик третий год подряд подтверждает премиальное качество обслуживания на борту
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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Аэрофлот поздравляют с очередной наградой: российская компания третий год подряд удостаивается высшего рейтинга «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания». Рейтинг ежегодно присуждается американской авиационной ассоциацией APEX крупнейшим авиаперевозчикам планеты. Аэрофлот стал единственной отечественной компанией, завоевавшей этот престижный международный статус, успешно конкурируя с лучшими премиум-перевозчикам планеты.

Итоги рейтинга ассоциация APEX объявила 9 сентября в Лос-Анджелесе. Торжественная церемония награждения, собравшая всю мировую авиационную элиту, прошла в рамках международной специализированной выставки APEX EXPO. Ассоциация отметила ведущие авиакомпании мира, инновационно и креативно подходящие к повышению качества сервиса на борту — в их числе American Airlines, Air New Zealand, SriLankan Airlines, Emirates, Qatar Airways и другие авиаперевозчики. Аэрофлот получил награду в самой значимой номинации - «Глобальная авиакомпания». В прошлом году в «пятизвездочный» рейтинг APEX вошли всего 25 авиакомпаний из разных стран, в том числе и Аэрофлот. Все участники рейтинга — глобальные перевозчики с крупным авиапарком широкофюзеляжных самолетов и большой маршрутной сетью.

- Стабильное подтверждение рейтинга «пять звезд» от американской ассоциации APEX в номинации «глобальная авиакомпания» имеет для нас особую ценность, - подчеркнул генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. - Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке. На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности. Неизменно высокое качество сервиса Аэрофлота – эффективный инструмент реализации важнейшей цели Стратегии 2023 - нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 млн. пассажиров в 2023 году.

Рейтинг APEX составляется на основе отзывов пассажиров: в этом году ассоциация оценивала почти 600 авиакомпаний планеты. Эксперты используют уникальную онлайн-технологию, которая учитывает только отзывы клиентов, совершивших реальное путешествие, которое можно проверить. Американская APEX (Airline Passenger Experience Association) уже 40 лет изучает качество обслуживания пассажиров на рейсах и дает свою экспертную оценку.

Аналог американской APEX в Европе - агентство Skytrax, мировой авторитет в области оценки качества услуг авиакомпаний и аэропортов. В рейтинге Skytrax Аэрофлот также занимает ведущую позицию, являясь обладателем престижного рейтинга «четыре звезды». Российская авиакомпания входит в Топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира: только в прошлом году Аэрофлот перевез на своих рейсах более 35,8 миллиона человек (вместе с авиакомпаниями группы Аэрофлот - 55,7 млн.).

К слову, международные эксперты не раз оценивали не только уровень сервиса рейсов Аэрофлота, но и точность их отправления. Недавно авиакомпания заняла первое место в Европе по пунктуальности полетов: это следует из рейтинга международного аналитического агентства OAG (Великобритания). Аэрофлот вошел в список 50 самых пунктуальных авиакомпаний планеты, оказавшись в этом списке крупнейшим европейским авиаперевозчиком с глобальной маршрутной сетью. При этом российская авиакомпания опередила европейских конкурентов со значительным отрывом.

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