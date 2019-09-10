Через год здесь будет город город-патриот

«Никто, кроме нас», - подумали в свое время в Минобороны и решили заняться воспитанием подрастающего поколения. По всей стране появились филиалы подмосковного парка «Патриот», не осталось уголка, где не появилась бы ячейка Юнармии. Но военные решили пойти дальше.

10 сентября на территории парка «Патриот» был заложен первый Учебно-воспитательный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». К торжественной церемонии присоединились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, продемонстрировав отсутствие административных границ в таком благом начинании...

- Мы подписали соглашение о создании замечательного первого в нашей стране межшкольного, межъобъектового юнармейского центра, - заявил Сергей Шойгу. - Здесь желающие смогут получить подготовку, которая позволит им больше узнать о нашей армии, больше узнать о том, что им предстоит в случае, если они выберут для себя ратную службу.

Ожидается, что первых гостей центр примет уже 1 сентября следующего года. Кстати, рядом строится и главный военный центр духовного воспитания - Храм Вооруженных сил. Он откроет свои двери к 75-летию Великой Победы - 9 мая 2020 года.