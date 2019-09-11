2019-09-11T03:10:37+03:00
Здоровье

Выходит, что не выходит. Как победить запор

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Кишечник - тот орган, который работает постоянно. Сначала пища в жидком гомогенном (то есть однородном, без комочков) виде поступает в тонкий кишечник. Там постепенно происходит отсасывание жидкости, и формируется пищевой комок. Перистальтика, то есть сокращение стенок, проталкивает этот пищевой комок весь тонкий, а затем и толстый кишечник к выходу.

Этот процесс идет непрерывно. Но если перистальтика прекращается, пищевой комок не может продвигаться и застревает. А в это время его подпирает свеженькая порция поступающей еды! Получается затор, он же - запор!

То же самое происходит и если организм обезвожен или по каким-то причинам влага слишком быстро всасывается: пищевой комок становится слишком сухим и застревает.

Около 70 процентов населения земли время от времени страдают от запора.

Если вы ходите в туалет по большому от трех раз в день до раза в трое суток, попадаете в рамки, которые считаются нормой.

Правда, норма здесь - понятие условное. Важнее, насколько это количество привычно и комфортно для вас.

Важно! Запоры могут стать симптомом рака кишечника: из-за выросшей опухоли прохождение пищевого комка затруднено. Поэтому если у вас есть такая проблема, обязательно обследуйтесь, чтобы исключить опасный диагноз. После 45 лет необходимо сделать колоноскопию.

Как нормализовать ситуацию:

- Ешьте больше продуктов с высоким содержанием грубого волокна: отруби, чечевица, бобовые, овощи и зелень.

Грубое волокно формирует пищевой комок и проталкивает его по кишечнику.

Очень острая проблема обычно возникает у детей - их сложно заставлять съесть достаточное количество клетчатки, а отруби они жевать не будут. Для таких случаев идеально подходит растворимое грубое волокно - пшеничный декстрин. Вещество без вкуса и цвета, его можно растворить даже в стакане воды (и будет незаметно). Ребенок выпьет - и

получит свою дозу пищевых волокон. А это профилактика атопических дерматитов и необходимый компонент для формирования иммунитета.

- Пейте достаточное количество жидкости - не менее 2 л чистой воды в день.

- Двигайтесь! Делайте зарядку для пресса - она стимулирует перистальтику кишечника.

- При необходимости прибегните к лекарствам. Препараты на основе сенны хорошо изучены и имеют отличный эффект. Но они вызывают привыкание, поэтому их стоит использовать, только если перебои со стулом у вас - единичные эпизоды.

Если проблемы регулярно, воспользуйтесь другими растительными препаратами - как правило, на основе клетчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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