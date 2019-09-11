Такие милашки: Пелагея в купальнике растрогала поклонников пляжными снимками с дочкой

Вообще-то на Черное море Пелагея приехала ради работы: в Сочи певицу ждет очередной концерт. Но когда радом ласковые волны, теплая вода и солнечный пляж – как тут устоять и не искупаться? Тем более, что на гастролях маму сопровождает дочка Таисия. Поэтому артистка отправилась позагорать, а заодно устроила пляжную фотосессию, поделившись самыми милыми кадрами в Инстаграме.

- В Сочи плюс 25, — подписала фотографию певица, пригласив подписчиков посмотреть свое выступление.

Поклонники немедленно решили, что и мама, и дочка – настоящие красавицы. И большие модницы: Пелагея позирует на фоне моря в стильном винтажном купальнике в горох, Таисия – в бикини в тон маминому купальнику и в красных солнцезащитных очках. Снимок получился очень ярким, солнечным и позитивным. «Такие милашки!» - пишут фолловеры в комментариях. И отмечают, как замечательно певица выглядит в купальнике - стройная, подтянутая, ни грамма лишнего веса.

pelageya_insta В Сочи +25Кто может, - поехали купаться!

Кроме снимка в купальника Пелагея поделилась еще одним фото – они с дочкой наряжены в одинаковые платья. Хотя певица во всех интервью уверяет, что маленькая Тася – папина дочка, поклонники уверены, что девочка растет маминой копией. И одинаковые наряды это только подчеркивают.

Пелагея и ее муж, хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем удалили свои аккаунты из соцсетей. Цифровой «детокс» продолжался больше года, пока в сентябре 2018 года хоккеист и артистка не обновили свои странички в Инстаграме. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял и тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете.

Пелагея поделилась пляжными кадрами с дочкой Таисией. Фото: Инстаграм.

Долгое время звездные родители не показывали на публике лицо дочки и не светили малышку в сосетях. Если снимки Таисии и появлялись на их страничках, то на фото девочка неизменно была снята со спины. Лишь недавно, на радость поклонникам, Пелагея и Иван начали делиться ее портретами.

С тех пор, как певица похудела, она то и дело демонстрирует в Инстаграме постройневшую фигуру в купальниках и в облегающих платьях. Пелагея всегда была «кровь с молоком» - девчушка с пухлыми щечками с детства завоевала сердца зрителей. Но время шло, девочка выросла и захотела измениться. Певица начала бороться с весом – ей это удавалось с переменным успехом. Артистка то худела, то снова поправлялась. Но окончательно обрести желанную стройность ей удалось после рождения дочки: уже через семь месяцев после появления Таисии на свет Пелагея вышла на сцену и потрясла зал заметно похудевшими формами. Певица рассказывала, что сбросить килограммы она смогла благодаря правильному питанию в комплексе с тренировками и разгрузочными днями на яичных белках и грейпфрутах.