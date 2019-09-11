2019-09-10T12:04:41+03:00
Анекдоты

Я путь твой устелю коврами

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Саратовцы коврами заменили отсутствующий на тротуаре асфальт

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Астраханские полицейские пытались продать наркотики ради повышения показателей

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На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний

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Жителя Марий Эл оштрафовали за религиозные обряды на огороде

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На Ставрополье избирательный участок организовали в старом троллейбусе

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В Великобритании пассажиру разрешили сесть за штурвал самолета вместо опоздавшего пилота

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Немецкий подросток с 57-м размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Во Франции суд разрешил петуху кукарекать

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Зампредседателя парламента Казахстана призвал народ на коленях поблагодарить государство за соцподдержку

ИСТОЧНИК KP.RU

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