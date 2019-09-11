Я путь твой устелю коврами
Саратовцы коврами заменили отсутствующий на тротуаре асфальт
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Зампредседателя парламента Казахстана призвал народ на коленях поблагодарить государство за соцподдержку
ИСТОЧНИК KP.RU