Хмурым на смех: актриса Селеста Барбер забавно пародирует звезд

Селеста снялась всего в восьми фильмах, но знают ее миллионы. Точнее, больше 6 миллионов. Именно столько подписчиков у Селесты Барбер в Инстаграме. А все потому, что она выкладывает ну очень смешные фотопародии на различных звезд интернета. Фигура у 35-летней Барбер не идеальная, но Селеста ничуть не комплексует. Наоборот! Отвисший животик только помогает выглядеть уморительнее в образе домохозяйки. И смеется она не над знаменитостями, а над самой собой.

Кортни Кардашьян (сестра фигуристой Ким Кардашьян) позирует с сигарой, но приколистка Барбер решила, что банан полезнее. Про него ведь американский минздрав не предупреждал. Фото: instagram.cominstagram.com

Гнем спинку. Это пародия на канадскую актрису, модель и блогершу Giselle Loren Lazzarato (Джиджи Великолепную). Которая вообще-то транссексуал - то есть когда-то была мальчиком. А по фото и не скажешь… Фото: instagram.com instagram.com

Барбер как бы намекает: идеальных людей не бывает. Будь проще - миллионы потянутся!

Чулки - главное украшение женщины! Здесь Селеста пародирует актрису Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Фото: instagram.com

Эту пародию Селеста подписала просто: «Мать-природа добрая: никого не обделила». Фото: instagram.com

И, похоже, ее рецепт работает. В августе этого года она попала на обложку журнала Vogue. Кстати, в образе нашей Ирины Шейк.