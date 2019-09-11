Футбольное безумие: 200 млн евро на легионеров

Чтобы там ни говорили о плохой финансовой ситуации в стране, но по нашему футбольному рынку этого не скажешь. В летнюю трансферную компанию российские клубы совершили сделки по покупке-продаже игроков на 237 миллионов евро, львиная доля из которых ушла на легионеров. Кстати, больше денег на нашем футбольном рынке крутилось только в докризисном сезоне-2013/2014, когда на трансферы ушло 283 млн евро. Но, заметьте, это было еще до резкого скачка валюты, так что в рублях в этом году поставлен абсолютный рекорд! Если тогда это было порядка 11 млрд руб., то теперь больше 17 млрд руб.

Гус Тил.

Кстати, по этому показателю в Европе мы оказались на 5-м, высоком месте, но родоначальники футбола где-то далеко в тумане... Только надо учесть, что там основные доходы приносят продажа билетов на матчи и телетрансляции, так что им есть из чего тратить. А у нас большинство команд на госбюджете и на шее госкорпораций.

Кто платит, тот и танцует

Основные траты совершили шесть клубов - «Зенит», «Спартак» «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. При этом они накупили гораздо больше новых игроков, чем выручили от продажи старых, и в результате ушли в глубокий минус.

Максимилиан Филипп. Фото: instagram.com/mphilipp10

Теперь у наших лидеров могут возникнуть проблемы с УЕФА, который строго следит за финансовым «фейр-плей» (это когда нельзя клубу тратить больше, чем он зарабатывает). Но, похоже, об этом сейчас просто никто не думает. Хотя то же «Динамо» четыре года назад уже исключали из еврокубков. В прошлом году доигрался на трансферном рынке и «Рубин». Правда, те «кары» у нас никто особо и не заметил, поскольку эти команды все равно ни на что не претендовали. А вот какой дебет-кредит по подсчетам УЕФА сейчас у «Зенита», очень интересно...

Братья на выданье

Но самый громкий внутрироссийский трансфер так и не состоялся. Буквально перед закрытием окна всплыла информация, что «Зенит» предлагал «Локомотиву» за братьев Миранчуков аж 45 миллионов евро. Но «паровоз» не купился на провокацию своих главных конкурентов, которые за счет газпромовских денег скупают все, что более-менее шевелится на футбольном поле. Себе не подойдет, так и другим не достанется. Вспомнить всех футболистов, купленных «Зенитом», которые так и не заиграли в команде, практически невозможно - счет уже идет на десятки.

Малком. Фото: instagram.com/malcomoliveira_97

Впрочем, клубы к новому витку скупки российских футболистов подталкивает и новый лимит на легионеров, который вступит в силу следующим летом. Теперь в заявке команды должно быть как минимум 17 россиян и не более 8 иностранцев.

Реми Кабелла. Фото: instagram.com/remycabella

Заграница нам поможет?

Львиную долю евро наши клубы отдали за иностранцев. Причем некоторые из них - с именами и неплохим послужным списком.

При этом каждый клуб из «большой шестерки» (по бюджетам, а не результатам, ведь «Динамо по-прежнему болтается внизу турнирной таблицы) купил как минимум по одному игроку, чья цена превышает 10 млн евро. А «Зенит» и вовсе повторил рекорд, отвалив за Малкома, сидевшего на лавке в «Барселоне», 40 млн. Но это явно не новый Халк, который тащил на себе команду и делал результат в каждом матче.

Да и остальные громкие приобретения как-то не впечатляют. Тот же чемпион мира немец Шурле так и не помог «Спартаку» попасть в еврокубки. А ведь красно-белые взяли еще дорогих голландца Тила и чеха Крала, которые теперь будут играть только во внутреннем первенстве.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«К нам приезжают подзаработать на пенсию»

Прокомментировать многомиллионые траты на легионеров мы попросили заслуженного мастера спорта Евгения ЛОВЧЕВА.

- Евгений Серафимович, наши клубы накупили множество дорогих игроков. Футбол от этого изменится в лучшую сторону?

- Наш футбол изменится, только когда придут умные люди и будут им руководить. Я просто в шоке от этого трансферного окна и всего прочего. Посмотрите, кто приезжает к нам из Европы: те, кто не пригодился другим клубам. В какой-то момент к нам вообще не хотели ехать, но потом повезло: появился Роберто Карлос, потом был Халк. Деньги сдвинули дело с мертвой точки. Но посмотрите, когда на этот раз появились новые футболисты: уже прошел восьмой тур, более четверти чемпионата России! А к его началу и к квалификации еврокубков ни одна команда не была готова составом.

Главные приобретения просто не успели сыграть. А всех этих футболистов еще надо в команду превратить. Возьмем того же Шурле, он пришел в «Спартак» в аренду и теперь оказывается, что он всего-то поиграет десять игр. Поэтому для меня это шок, когда наши гранды на флажке судорожно начинают покупать тех, кто никому не нужен.

Хотелось бы, чтобы такие люди, как Малком, Шурле потащили нас за собой и показали, как надо тренироваться, как надо жить в футболе, соблюдать режим. Примеры же легионеров и иностранных тренеров показывают: мы ждем, что они нас выведут на какой-то другой уровень, а все кончается тем, что через полгода они становятся такими же, как наши. Вот приехал в «Спартак» талантливый мальчик Гус Тил, мы его увидели в деле, он хорошие пасы раздавал. А в последней игре с «Зенитом» он уже нулевой был. То же самое и Ларссон. И тогда понимаешь, что все зависит не от того, кого мы купим, а от всего порядка в нашем футболе.

У меня такое впечатление, что уровень наших молодых тренеров настолько средний, может быть, кроме Гончаренко, что они просто ничего не могут дать этим игрокам. И поэтому я не жду, что новые легионеры выведут нас на какой-то новый уровень. Они как раньше приезжали на пенсию заработать, так и сегодня...