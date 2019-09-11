Переход за Суворовым через Альпы

В этом году мы отмечаем немного подзабытый, но очень героический юбилей. 10 сентября исполнилось 220 лет Швейцарскому походу Александра Суворова. Нельзя сказать, что он был удачным с военной точки зрения. Ведь главная задача, которая ставилась перед генералиссимусом - очищение Швейцарии от войск Наполеона, - выполнена не была. Однако, как писал когда-то замечательный военный историк Дмитрий Милютин: «Неудачная эта кампания принесла русскому войску более чести, чем самая блистательная победа».

Ведь в удивительно трудных условиях Суворов не только спас армию, но и одержал ряд блистательных побед, в том числе и главную - над природой.

И вот спустя 220 лет путь русской армии повторил российский путешественник Александр Советов. В совместной программе Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» он поделился впечатлениями, как это было.

- Когда я только выходил на этот маршрут, меня мучил один вопрос: насколько маршрут, который обозначен сейчас как тропа Суворова, идентичен его реальному пути? - рассказывает заслуженный путешественник России Александр Советов. - Я когда поднимался в некоторых очень крутых местах, то сначала думал, что швейцарцы эти трудности сделали для туристов - проверить себя и полюбоваться прекрасными видами. И Суворов с войском должен был подниматься где-то поположе. Но потом обнаружил, что других путей просто нет!

Александр опытный альпинист, но были моменты, когда он готов был отступить и сойти с пути. Дальнейшая дорога казалась невозможной.

- Например, перевал Паникс. Передо мной вздымалась крутая заснеженная стена. В спортивном туризме это категория сложности 1Б. Нужны кошки, ледоруб, каска... И это в меня не стреляли, мне не надо было волочить пушки и идти в штыковую атаку! - замечает Александр. - Теперь представьте, каково было русскому войску!

Кроме того, героизма добавляет и знание, в какой одежде шла армия.

- Одето русское войско было по прусско-павловскому образцу: толстая шинель в облипку, в которой упавшему снова подняться без чужой помощи было трудно, галстук-удавка, коса и накладные букли, приклеивавшиеся на остриженную налысо и намазанную салом голову, курносые башмаки, прозванные Суворовым «гной ногам», - объясняет Александр. - Он разрешил своей армии пройти по Европе в «красивом виде», а уж воевать в чем удобно. Когда войско наконец вернется в Россию, Павел увидит стройные ряды «оборванцев».

У Александра были удобные трекинговые ботинки, одежда из современных материалов, мембранная ветровка, палатка с силиконовым тентом, в общем, все лучшее, что дал XXI век. Вес рюкзака с едой и водой составлял всего 12 кило. И опять же опытному туристу приходилось совсем несладко:

- Иногда я реально радовался, что иду один. Если бы я вел группу, то не факт, что мы смогли бы все это преодолеть.

А Суворов, напоминаю, вывел с боями три четверти своего войска! Выиграл несколько битв. Взял в плен почти полторы тысячи французов. Причем он умудрялся управлять войском, которое растянулось от первого воина в авангарде до последнего в арьергарде на трое суток! Как это все удалось?

- Ответ у меня только один, - размышляет Александр Советов, который повторил весь путь русских героев за две недели. - Это гений Суворова и чудо... Чудо особой человеческой природы. Не зря же Александр Васильевич называл своих воинов чудо-богатырями. То, что они сделали, это удивительный подвиг, который нельзя забывать!

C 13 по 22 сентября в столичном парке «Зарядье» пройдет IV Фестиваль Русского географического общества. В течение десяти дней с утра до вечера гости мероприятия, не выезжая из города, смогут познакомиться с разнообразной природой России, а также узнать историю великих российских географических открытий.

- На фестивале будут представлены практически все уголки нашей страны, все этносы, народности. Здесь будет самая широкая экспозиция в сегодняшней выставочной деятельности разных туроператоров. Крупнее этого мероприятия по туризму вряд ли можно найти, - рассказал президент РГО Сергей Шойгу.

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