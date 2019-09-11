2019-09-11T08:08:09+03:00
Экономика

В МИД России обсудили подготовку экономического форума Россия – Африка

Мероприятие пройдет 23-24 октября в Олимпийском парке Сочи
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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел в МИД очередное рабочее совещание о ходе подготовки и проведения Саммита и Экономического форума Россия – Африка. В совещании приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс, Российского экспортного центра и Института Африки РАН.

Совещание было посвящено обсуждению деталей программы Экономического форума Россия – Африка, участию глав государств в актуальных мероприятиях программы и пленарном заседании Форума, а также организационным вопросам работы с участниками и делегатами Саммита.

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23–24 октября в Олимпийском парке Сочи. Планируется, что в Экономическом форуме примут участие более 3000 представителей африканского бизнеса и делегатов высокого уровня из России и стран Африки.

«Россия и страны Африканского континента имеют большой потенциал для развития отношений не только в политической сфере. Конструктивный диалог ведут и представители бизнеса, наблюдается положительная динамика развития торгово-экономических отношений. На полях Саммита планируется подписание ряда межгосударственных и торговых соглашений, пройдет ряд деловых мероприятий, намечено обсуждение вопросов сотрудничества в области атомных технологий, развития транспортной инфраструктуры, улучшения качества жизни на континенте, а также взаимодействия в гуманитарной и образовательной сферах», – отметил в ходе совещания специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

С архитектурой программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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