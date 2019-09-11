2019-09-11T11:40:49+03:00
Происшествия

В Одинцово обокрали семью известного скульптора, сделавшего надгробие Ельцину

Из квартиры семьи Франгулян похитили два сейфа с драгоценностями
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Дом автора надгробия Ельцина взломали.Дом автора надгробия Ельцина взломали.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В полицию обратился сын известного скульптора Георгия Франгуляна Андрей с сообщением о том, что поздним вечером 7 сентября неизвестные взломали окно и проникли в их семейную квартиру на улице Говорова в подмосковном Одинцово. Воры смогли вынести из жилища два сейфа с ценностями.

"Прибывшим на место преступления оперативникам 49-летний Андрей Франгулян пояснил, что в сейфах находились ювелирные изделия и личные документы. Ущерб от действий грабителей устанавливается." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Георгий Франгулян. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Георгий Франгулян.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тот же день оперативниками было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража.

Советский и российский скульптор Георгий Франгулян известен такими своими работами, как памятник Булату Окуджаве на Арбате, памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, памятник Михаилу Булгакову и надгробие Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище. Так же мастер создал ряд памятников установленных за границей, такие как «Ладья Данте» в Венеции, Памятник Александру Пушкину в Брюсселе, Памятник Петру I в Антверпене и памятник Альберту Эйнштейну в Иерусалиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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