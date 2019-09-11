Ксения Собчак о венчании с Богомоловым: «Когда еще в церковь зайдешь в короне?»

В пятницу 13-го сентября Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Свадьба будет пышной, а накануне невеста в интервью журналу «Tatler» рассказала о том, что после регистрации брака она обвенчается с Богомоловым: «Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиция и обряды - это то, что навсегда останется в памяти».

Ксения говорила о муже в интервью исключительно «с восторгом и придыханием»: «Со мной такое впервые, чтобы у меня было настолько сильное ощущение, что человек в каком-то смысле мое зеркало. Зеркало, которое лучше тебя. Талантливое, умное. Это такой фейстюн: ты видишь, каким мог бы быть. Костя невероятно умный. Да, у него вспыльчивый характер. Но он невероятно отходчивый. У нас одна энергетика».

Обложка журнала Tatler.

С ребенком Собчак от первого брака у Богомолова отличные отношения: «Костя познакомился с Платоном. Точно так же, как с ним познакомилась и новая девушка Максима. Она, кстати, очень красивая и талантливая, пусть будут счастливы... У Платона есть папа. Он его обожает. Есть мама. Наша задача: его вместе воспитывать. Ребенок свободно перемещается от папы к маме. Вот сейчас они поедут отдыхать с Максимом и Нино. Это и есть здоровая ситуация. Конечно, я боюсь, что всегда так складно не будет. Просто Костя очень целеустремленный, у меня такого никогда в жизни не было. Мы недавно листали нашу переписку - когда еще не встречались, а Костя уже был настроен крайне решительно. С самого начала, еще в конце прошлого августа, все для себя решил. Не видя меня, не общаясь. Я оказалась захвачена этой энергией. И да, Костя прекрасно общается с Платоном. У меня, надеюсь, прекрасный контакт с Аней (это 9-летняя дочь Богомолова от брака с Дарьей Мороз - прим. Авт.)...».

Это удивительно, но Ксюша переживает о перспективах своего второго брака, о чем рассказывает в интервью: «Мне до сих пор кажется, что я могу с этим не справиться. Потому что это совсем не моя история. Я всегда высокомерно говорила в узком кругу, что не понимаю, в чем идея жить с известным и талантливым мужиком. Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» - я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась. Это пришло само. И я думаю, это будет очень сложно. Потому что мне, конечно, хочется, чтобы рядом была нянечка, которая бы меня холила и лелеяла. А тут я выполняю несвойственную себе роль. С другой стороны, вот я сижу на спектакле «Гаргантюа и Пантагрюэль»... а у меня слезы в глазах. И трепет от того, что дорогой мне человек может такое создать...».

Напомним, что главная интрига осени: беременна ли Ксения Собчак от Константина Богомолова или нет - разрешилась вечером 10 сентября. На премии «Человек года GQ» Собчак выпила пару бокалов шампанского, чем заставила выдохнуть общественность: эта свадьба исключительно «по любви».

Ксюша говорит, что решила устроить настоящий праздник из своей свадьбы с Костей: «Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант: вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость...»

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