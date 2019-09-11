2019-09-11T13:56:56+03:00
Спорт

Овечкин начал готовиться к сезону и сразу же получил травму

Нос у хоккеиста довольно сильно разбит и даже свернут набок
Сергей КИРИЛЛОВ
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Овечкин разбил нос на тренировке.Овечкин разбил нос на тренировке.Фото: Instagram.com
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Хоккейный сезон за океаном еще не стартовал (чемпионат НХЛ открывается 3 октября), а имя Александра Овечкина снова в топе новостей. Только что он был признан лучшим спортсменом года по версии популярного журнала, где обошел бойца Хабиба Нурмагомедова. В прошедшие выходные Овечкин приступил к ледовым тренировкам в Вашингтоне. Причем, впервые взял во раздевалку своего годовалого сына.

Его жена Анастасия Шубская выставила в Инстаграм фото с двумя Овечкиными и подписала:

nastyashubskayanastyashubskaya
Кому-то очень понравилось у папы в раздевалке
37600 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но североамериканские журналисты обратили внимание, что на этом фото нос у хоккеиста довольно сильно разбит и даже свернут набок. Где же он успел подраться? В той же раздевалке «соскучившись» по партнерам по команде, или где-то еще?

Выходя со льда Александр Великий не моргнув глазом сообщил, что это он упал с велосипеда. Да, конечно, так надо суметь приложиться. Что-то мы подобных повреждений у велосипедистов не видели. Они ломают руки, ключицы, могут содрать целую щеку. Но чтобы точно удариться переносицей...

При этом и на руках у Овечкина явно не следы от «асфальтовой болезни». У велосипедиста при падении раны обычно остаются на ладонях, а у хоккеиста явно сбиты костяшки. «Может, он подрался с велосипедом?», - замечают болельщики.

А журналисты вспоминают эпическую драку Ови с другим россиянином Андреем Свечниковым. «На льду нет друзей. Канадцы постоянно дерутся друг с другом», - комментирует тот случай партнер Овечкина по «Вашингтону» Дмитрий Орлов.

Но с кем подрался Овечкин на этот раз — остается загадкой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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