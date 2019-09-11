«Металлоинвест» присоединился к Глобальному договору ООН

Российская компания «Металлоинвест» присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. Ведущий мировой производитель и поставщик продукции из железной руды добровольно принял на себя обязательства по соблюдению в своей работе основополагающих принципов ГД ООН в сфере защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

«Присоединение к Глобальному договору ООН – большая честь и ответственность для нашей компании, - пояснил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Крупному бизнесу, располагающему передовыми технологиями, принадлежит важная роль в рациональном использовании природных ресурсов, охране жизни и здоровья, развитии человеческого капитала, образования и науки. Участие в Глобальном договоре дает «Металлоинвесту» возможность обмена лучшими практиками и объединения усилий с компаниями по всему миру. Это поможет нам эффективно выстраивать бизнес-стратегию на основе принципов долгосрочной устойчивости».

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

В компании отмечают, что металлургический холдинг стремится к индустриальному лидерству через устойчивый рост и создание общих ценностей для всех заинтересованных сторон. Компания с каждым годом усиливает внимание к различным аспектам устойчивого развития. С 2015 года «Металлоинвест» поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).

Компания постоянно наращивает производство высококачественной железорудной и стальной продукции, сокращает выбросы и отходы на собственном производстве; поставляет металлургическим компаниям во всем мире сырье, использование которого способствует улучшению экологических показателей сталеплавильного производства. Компания также обеспечивает своим сотрудникам безопасные условия труда, достойную заработную плату, отдых и лечение; инвестирует в развитие регионов присутствия при поддержке и участии местных сообществ.

Российский металлургический холдинг придает большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого развития. С этой целью компания с 2009 года публикует нефинансовую отчетность. В этом году на смену Отчету о корпоративной социальной ответственности пришел Отчет об устойчивом развитии. Это отражает глубинные изменения в философии предприятия: устойчивое развитие становится основой бизнес-стратегии компании. Отчет об устойчивом развитии «Металлоинвеста» готовится на основе международных стандартов и с учетом лучших международных практик.