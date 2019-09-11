Кирилл Вышинский расскажет, чем будет заниматься в России
Освобожденный из заключения на Украине журналист - в эксклюзивном интервью военкору "КП" Александру Коцу на Радио "Комсомольская правда"
Кирилл Вышинский дал эксклюзивное интервью на Радио "Комсомольская правда"
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Такого Вышинского вы еще не слышали! Не пропустите на радио "Комсомольская правда" эксклюзивное интервью с экс-главредом «РИА Новости — Украина». Освобожденный пленный расскажет, когда вернется на Украину, чем будет заниматься в России, в каких условиях его держали в заключении и о многом-многом другом. Включайте радиоприемники и другие гаджеты 11 сентября в 21:03 по Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU