2019-09-11T16:16:43+03:00
Общество

Кирилл Вышинский расскажет, чем будет заниматься в России

Освобожденный из заключения на Украине журналист - в эксклюзивном интервью военкору "КП" Александру Коцу на Радио "Комсомольская правда"
Поделиться:
Комментарии: comments3
Кирилл Вышинский дал эксклюзивное интервью на Радио "Комсомольская правда"Кирилл Вышинский дал эксклюзивное интервью на Радио "Комсомольская правда"
Изменить размер текста:

Такого Вышинского вы еще не слышали! Не пропустите на радио "Комсомольская правда" эксклюзивное интервью с экс-главредом «РИА Новости — Украина». Освобожденный пленный расскажет, когда вернется на Украину, чем будет заниматься в России, в каких условиях его держали в заключении и о многом-многом другом. Включайте радиоприемники и другие гаджеты 11 сентября в 21:03 по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов