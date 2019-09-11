Аэрофлот - самый вкусный перевозчик России

Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг авиакомпаний по качеству бортового питания. Оценки выставлялись в течение полугода (с марта по август) на основании отзывов экспертов «АвиаПорт» о сервисе 22 авиаперевозчиков. Оказалось, что вкуснее всего кормят на рейсах Аэрофлота и его дочерних компаний.

В первых результатах исследования выставлялась оценка качеству питания на борту. Во время более 50 перелетов эксперты внимательно изучали подачу блюд (ланч-боксы, меню, посуду), разнообразие и качество продуктов, информацию о составе продуктов. Выяснилось, что наиболее качественное и вкусное питание предоставляется на рейсах Аэрофлота, вне зависимости от длительности перелета.

Авиакомпания уделяет самое пристальное внимание питанию пассажиров, и каждые полтора месяца обновляет меню в эконом-классе.

Эксперты отметили, что в стоимость билета Аэрофлота включено наиболее разнообразное и сбалансированное питание, а пассажиры также подробно или частично проинформированы о составе блюд и возможных пищевых аллергенах. Еда подается в удобной упаковке, а посуда для сервировки «радует глаз», говорится в исследовании.

Авиакомпании группы, в которую кроме Аэрофлота входят «Россия» и «Аврора», на рейсах свыше трех часов предлагают без дополнительной платы специальное питание по медицинским или религиозным предписаниям. Во время перелета свыше 7 часов Аэрофлот наряду с другими авиакомпании предлагает двухразовое горячее питание. У Аэрофлота и ее «дочки» «России» также дополнительно можно приобрести снеки и пиво.

Кроме того, пассажирам Аэрофлота предоставляется 17 видов специального питания, в том числе для вегетарианцев – например, строгий вариант (без животной пищи, молока и яиц), азиатский вегетарианский рацион (без мяса и рыбы, с ограниченным использованием молочных продуктов) или фруктовое питание. В классе эконом эта опция доступна на рейсах свыше трех часов, а в классе бизнес – на рейсах любой продолжительности. Спецпитание предоставляется во всех классах обслуживания без дополнительной платы по предварительному заказу не позднее чем за 36 часов до вылета рейса. Спецпитание можно заказать на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из аэропорта Шереметьево. При вылете из других аэропортов могут действовать ограничения.

Кроме того, авиакомпания предлагает меню на заказ на рейсах свыше 6 часов.

Эксперты отмечают, что бортовое меню — традиционное конкурентное преимущество «Аэрофлота». Компания предлагает пассажирам разнообразное, качественное, здоровое питание с использованием натуральных продуктов. К разработке бортового меню привлекаются лучшие российские и зарубежные шеф-повара.

Достижения Аэрофлота в области сервиса отмечены на мировом уровне. Во вторник «Аэрофлот» в третий раз подряд получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX.

В этом году Аэрофлот восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд получил так называемый «авиационный Оскар» – премию Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».