2019-09-11T16:46:24+03:00
Общество

Аэрофлот - самый вкусный перевозчик России

Эксперты изучили качество сервиса и питания на борту самолетов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг авиакомпаний по качеству бортового питания. Оценки выставлялись в течение полугода (с марта по август) на основании отзывов экспертов «АвиаПорт» о сервисе 22 авиаперевозчиков. Оказалось, что вкуснее всего кормят на рейсах Аэрофлота и его дочерних компаний.

В первых результатах исследования выставлялась оценка качеству питания на борту. Во время более 50 перелетов эксперты внимательно изучали подачу блюд (ланч-боксы, меню, посуду), разнообразие и качество продуктов, информацию о составе продуктов. Выяснилось, что наиболее качественное и вкусное питание предоставляется на рейсах Аэрофлота, вне зависимости от длительности перелета.

Авиакомпания уделяет самое пристальное внимание питанию пассажиров, и каждые полтора месяца обновляет меню в эконом-классе.

Эксперты отметили, что в стоимость билета Аэрофлота включено наиболее разнообразное и сбалансированное питание, а пассажиры также подробно или частично проинформированы о составе блюд и возможных пищевых аллергенах. Еда подается в удобной упаковке, а посуда для сервировки «радует глаз», говорится в исследовании.

Авиакомпании группы, в которую кроме Аэрофлота входят «Россия» и «Аврора», на рейсах свыше трех часов предлагают без дополнительной платы специальное питание по медицинским или религиозным предписаниям. Во время перелета свыше 7 часов Аэрофлот наряду с другими авиакомпании предлагает двухразовое горячее питание. У Аэрофлота и ее «дочки» «России» также дополнительно можно приобрести снеки и пиво.

Кроме того, пассажирам Аэрофлота предоставляется 17 видов специального питания, в том числе для вегетарианцев – например, строгий вариант (без животной пищи, молока и яиц), азиатский вегетарианский рацион (без мяса и рыбы, с ограниченным использованием молочных продуктов) или фруктовое питание. В классе эконом эта опция доступна на рейсах свыше трех часов, а в классе бизнес – на рейсах любой продолжительности. Спецпитание предоставляется во всех классах обслуживания без дополнительной платы по предварительному заказу не позднее чем за 36 часов до вылета рейса. Спецпитание можно заказать на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из аэропорта Шереметьево. При вылете из других аэропортов могут действовать ограничения.

Кроме того, авиакомпания предлагает меню на заказ на рейсах свыше 6 часов.

Эксперты отмечают, что бортовое меню — традиционное конкурентное преимущество «Аэрофлота». Компания предлагает пассажирам разнообразное, качественное, здоровое питание с использованием натуральных продуктов. К разработке бортового меню привлекаются лучшие российские и зарубежные шеф-повара.

Достижения Аэрофлота в области сервиса отмечены на мировом уровне. Во вторник «Аэрофлот» в третий раз подряд получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX.

В этом году Аэрофлот восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд получил так называемый «авиационный Оскар» – премию Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов