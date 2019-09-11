В Москве Роспотребнадзор оштрафовал на 2 млн. рублей компанию, которая торговала из автоматов сэндвичами с сальмонеллой

Вендинговые автоматы сейчас стоят во всех офисных центрах. Нет времени спуститься в ближайший магазин или столовку - на этаже подскочил к ящику с сэндвичами и газировкой, бросил пару купюр, и айда работать дальше.

В начале июля в московские больницы начали поступать люди с жалобами на острое отравление. Резкие боли в животе, рвота, температура. Только через сутки-двое стало понятно, что все пострадавшие накануне ели одно и то же - сэндвичи и салаты из автоматов с едой фирмы "Хэлфи Фуд". Причем, покупали их в разных местах. 8 округов Москвы, около 30 торговых точек. За две недели насчитали около 100 (!) пострадавших, которых развозили по больницам. У 66 из них нашли сальмонеллез.

МЕЧТА «РЕВИЗОРРО»

Сегодня московский Роспотребнадзор озвучил итоги своего расследования.

Больше половины отравившихся людей накануне покупали в вендинговых автоматах сэндвичи с тунцом и соусом «тар-тар». Остальные кушали роллы, стейки, салаты, куриные биточки. Как выяснилось, и то, и другое, и третье в «Хэлфи Фуд» производили сами. Вообще, изначально это была только сеть кафе здоровой пищи. Но со временем компания решила попробовать продавать свой фастфуд и через автоматы в бизнес-центрах. На этот рынок она вышла больше года назад. При этом в Роспотребнадзоре сообщают, что «уведомления о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания и торговли продуктами питания» компания в официальные органы не представляла.

В цехах, где готовились те самые сэндвичи, специалисты нашли целый букет нарушений. Неудовлетворительное санитарное состояние помещений, часть оборудования - ржавое, неисправные холодильники. У работников - никаких технологических инструкций по готовке, маркировки на уже готовой продукции нет, на полках рядом лежат мытые овощи, грязные, яйца. На многие продукты нет документов. А еще нашли салаты, которым сотрудники фирмы задним числом переписали дату изготовления.

В общем, не отчет, а выпуск программы «Ревизорро»...

Нарушения нашли и в двух кафе «Хэлфи Фуд»: «Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза».

- Во всех указанных цехах работают иностранные граждане. У многих из них нет прививок от кишечных инфекций, которые необходимы для работы на подобных производствах, - заявил «КП» источник в Роспотребнадзоре.

«В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕДУ ИЗ КАФЕ»

Чтобы не допустить эпидемии кишечных инфекций, из проштрафившихся цехов изъяли почти 3 тонны продуктов. Цех, где готовили сэндвичи и салаты для вендинга, суд закрыл на 80 суток, два кафе - на 20. 16 постановлений об административных штрафах за нарушения потянули на 2 миллиона рублей.

На днях основатель «Хэлфи Фуд» Дмитрий Пронин рассказал журналистам, что дальнейшем компания отказывается от самостоятельного производства продуктов для станций здорового питания (так здесь называют те самые вендинговые автоматы, - Авт.). Для своих автоматов они будут закупать ЗОЖ-продукты у других фирм, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора - сейчас как раз ищут их.

Между тем, не меньше двадцати пострадавших этим летом от «бутеров» с сальмонеллезом собираются подавать на компанию в суд.

- Я в июле этого года попала в Боткинскую больницу как раз после сэндвича с тунцом, - рассказывает Татьяна Симаева, специалист по PR-коммуникациям. - Начали общаться с другими пациентами на этаже и поняли, что мы ели одно и то же. В тот же день мне в Вотсап написал владелец компании Пронин. Спросил, может ли он приехать, навестить в больнице. А ко мне тогда не пускали посетителей. Предложил оплатить лекарства. Но тогда такой необходимости не было. Через какое-то время на меня вышла юрист «Хэлфи Фуд» и разговаривала со мной довольно агрессивно. В итоге компания предложила в качестве компенсации привезти мне еду из их кафе. Мне кажется, это совсем смешное и унизительное предложение. Накормили меня сэндвичем с кишечной инфекцией и теперь привезут другую еду...

Пострадавшие объединились в соцсетях в группу. По словам Симаевой, больше 25 человек написали в компанию официальные претензии, приложив заключения врачей, результаты анализов. Людей хотели компенсаций.

- Некоторым из нас перезванивали и предлагали принять их условия. Мол, 80% пострадавших уже отказываются от своих претензии, чего вы хотите добиться в наших российских судах? Они предлагали оплатить лекарства по чекам и моральную компенсацию. В моем случае компенсация была раз в 10 меньше, чем я писала в заявлении. (Сумму своих претензий Татьяна не называет, но по ее версии юристы «Хэлфи Фуд» предлагали «десятки тысяч рублей», - Авт.). Насколько я знаю, условия компании приняли только 6 человек. Более двадцати хотят подавать иски в суд. Расследование Роспотребнадзора доказывает, что сальмонеллез попал в сэндвичи из производственного цеха. Уверена, что у нас хорошие шансы добиться победы в суде.