Таксист, насмерть сбивший мотоциклиста, работал в Москве без водительского удостоверения

После смертельного ДТП, которое в Москве устроил 28-летний гражданин Таджикистана Рахмали Файзуллоев, с новой силой заговорили о необходимости ужесточить контроль за такси. Напомним, будучи за рулем автомобиля с шашечками, 7 сентября он грубо нарушил ПДД: через две сплошные линии развернулся на Волоколамском шоссе. Легковушка буквально снесла 33-летнего мотоциклиста Александра Соколова, который двигался по своей полосе в встречном направлении. Москвич погиб на месте. Таксист же с места аварии скрылся, а потом и вовсе попытался улететь на родину в Таджикистан по чужому паспорту. Остановить его в аэропорту «Домодедово» помогла ориентировка мотоклуба «ВЗРЫВные», по которой таможенники опознали преступника.

Смертельное ДТП, попытка незаконного пересечения границы - это еще не все. Как удалось выяснить «Комсомолке», Файзулллоев "бомбил" на дорогах столицы, будучи лишенным водительского удостоверения. В распоряжении редакции оказалось решение мирового суда от 11 июля 2019-го года. И снова так же, как и на Волоколамском шоссе — грубое нарушение правил дорожного движения.

Файзулллоев "бомбил" на дорогах столицы, будучи лишенным водительского удостоверения

- 18 июня 2019 года Файзуллоев на Лужнецкой Набережной совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, - говорится в решении суда.

Суд признал Файзуллоева виновным и лишил его водительского удостоверения на 4 месяца, то есть до 11 октября 2019-го года. Как Файзуллоев без документов сумел арендовать машину такси и под каким аккаунтом получал заказы от агрегатора, остается только догадываться.

Сейчас в этом разбираются следователи. Но на этот раз за баранку он точно вернется не скоро. Против него возбуждены два уголовных дела: за смертельное ДТП и незаконное пересечение границы.

- В среду 11 сентября в суде было принято решение об его аресте на два месяца, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Таксист, насмерть сбивший мотоциклиста, работал в Москве без водительского удостоверения

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Давно пора выдавать персональные разрешения не на машины, а на водителей»

- Таксистом, который колесит по дорогам Москвы без водительского удостоверения, лично меня сложно удивить. Как? Это криминальное творчество с поддельными документами. Почему такое возможно? Дело в том, что у нас ведут учет только автомобилей такси. Для них создан специальный реестр. А вот управлять ими может кто угодно. Мы давно настаиваем на создании единой базы таксистов, но нас не слышат. Ее отсутствие выгодно бизнесу, который живет на посуточной аренде машин. Принимать меры просто необходимо. В противном случае такие истории будут повторяться, - прокомментировала Елена Гращенкова, правозащитник.