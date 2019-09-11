2019-09-11T18:43:55+03:00
Экономика

В Саратове выберут лучших в мире спасателей

С 8 по 16 сентября в России проходит сразу три чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
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Представители 20 стран — Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и РФ — съехались в Саратов, чтобы определить лучших из лучших среди мужчин, женщин и юниоров.

Представители сильного пола уже в 15-й раз выберут победителей. Дамы будут биться за звание сильнейших лишь в шестой раз. Юноши (юниоры) — в девятый, а девушки (юниорки) — в пятый раз соответственно.

Несомненный фаворит этих международных соревнований — сборная МЧС России. Наши спасатели 11 раз завоёвывали главный титул. На их счету — несколько мировых рекордов, более 3100 золотых, 2300 серебряных и 1700 бронзовых медалей.

В этом году на чемпионаты приехало порядка 600 пожарных со всего мира, которые будут демонстрировать не свои спортивные успехи, а профессиональные навыки. В программе соревнований — подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета 4 по 100 метров.

Особое внимание, конечно же, привлекают соревнования женщин: мало того что они красивые, так ещё и жизнь могут спасти любому, даже зная, что за это могут пожертвовать своей.

«Поскольку 70% сотрудников нашего банка — это женщины, то мы решили поддержать первенство прекрасных дам, — говорит вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с госсектором Михаил Чачин. — В целом было горячее желание помочь МЧС. Мы посчитали, что чемпионат пожарных поможет лучше наладить взаимодействие служб, обменяться опытом, изучить лучшие практики. Для Сбербанка — это очередной шаг в совместной работе с ведомством, которая идёт по разным направлениям».

Кстати, в России международные соревнования пожарных и спасателей проводятся впервые с 2009 года. Хотя зародился пожарно-прикладной спорт именно у нас, в СССР, в 1937-м. И быстро получил распространение по всему миру.

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