2019-09-11T22:18:43+03:00
Спорт

Диана Дэвис начнет выступление на своем втором этапе Гран-При в Челябинске

Дочка Этери Тутберидзе выйдет на лед вместе со своим партнером, чтобы представить ритм-танец [видео]
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Диана Дэвис.Диана Дэвис.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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12 сентября в Челябинске стартует четвертый этап Гран-При по фигурному катанию среди юниоров. Первыми на льду появятся танцевальные дуэты. Они представят ритм-танец. Это будет первое их выступление на этапе.

Сборная России представлена тут тремя парами. Главная же звезда соревнований, за которой будут следить болельщики - это Диана Дэвис. Она вместе со своим партнером Глебом Смолкиным появятся в третьей разминке. У них 10-й стартовый номер. Дэвис, напомним, является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Помимо них четвертый стартовый номер у Тамары Жуковой и Даниила Карпова. А под номером 15 на льду появятся Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Старт соревнований намечен на 11.10 по московскому времени. Прямая видеотрансляция состязаний в эти же сроки. Эфир пройдет на сайте Первого канала и ютуб-канале юниорской серии Гран-При ISU.

LIVE Ice Dance Rhythm Dance Chelyabinsk.Видеотрансляция Гран-При по фигурному катанию среди юниоров

ИСТОЧНИК KP.RU

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