Диана Дэвис начнет выступление на своем втором этапе Гран-При в Челябинске

12 сентября в Челябинске стартует четвертый этап Гран-При по фигурному катанию среди юниоров. Первыми на льду появятся танцевальные дуэты. Они представят ритм-танец. Это будет первое их выступление на этапе.

Сборная России представлена тут тремя парами. Главная же звезда соревнований, за которой будут следить болельщики - это Диана Дэвис. Она вместе со своим партнером Глебом Смолкиным появятся в третьей разминке. У них 10-й стартовый номер. Дэвис, напомним, является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Помимо них четвертый стартовый номер у Тамары Жуковой и Даниила Карпова. А под номером 15 на льду появятся Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Старт соревнований намечен на 11.10 по московскому времени. Прямая видеотрансляция состязаний в эти же сроки. Эфир пройдет на сайте Первого канала и ютуб-канале юниорской серии Гран-При ISU.