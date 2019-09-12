У природы нет плохой погдоды. Но есть вредная для здоровья

“Как выживать на климатических качелях?” - этим вопросом задались на только что прошедшем в Москве Климатическом форуме городов, где одна из главных сессий была посвящена климату и здоровью.

Да и мы с вами задумаываемся об этом часто. Голова раскалывается? Конечно, от погоды. Вот прямо сейчас на улице красота и теплынь, но атмосферное давление повышенное, гипертоникам не бабье лето, а мучение. Аллергикам тоже: когда в сентябре +25, все цветет, словно весной. И это реакция на всего лишь одну, приятную и безобидную вроде бы аномалию – не по сезону теплое начало осени.

Всемирная организацию здравоохранения официально признала глобальное потепление серьезной угрозой здоровью.

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ... ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

- Влияние климата на здоровье сложно переоценить. Это проблема, от которой никто из нас не спрячется, - не оставила иллюзий Дорота Яросинска, руководитель программы «Среда для жизни и работы» Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (Германия). - Во-первых, есть немедленные воздействия – в результате стихийных бедствий, например.

Стихийных бедствий действительно становится все больше, и в этом собственно одна из главных опасностей меняющегося климата. А значит, каждый из нас рискует попасть в шторм, ураган, ледяной дождь, наводнение, лесной пожар...

- Такие экстремальные явления – это же рост травматизма! - разъясняет профессор Галина Дегтева, директор НИИ арктической медицины Северного государственного медицинского университет в Архангельске.

А можно банально простудиться, попав в мощный ливень, и тоже считать себя жертвой глобального потепления. Ведь рекордные осадки – тоже одна из его примет.

Впрочем, не до шуток.

- Есть и долгосрочное влияние. Хронические заболевания, которые проявятся спустя десятилетия. Изменение климата подрывает право человека на здоровье, - резюмирует Дорота Яросинска.

НАМ БЫ ЭТУ ЗИМУ ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

- Перепады погоды очень сильно на нас влияют . Мы это видим, анализируя статистику заболеваемости и смертности в течение года, - констатирует Алексей Киселев-Романов, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава. - Зимой и острых заболеваний, и обострений хронических болезней на 10 – 15% больше. Не только в России, такие же данные в Великобритании, Франции, Португалии. Ученые до сих пор ведут дискуссии, какой фактор важнее. Возможно, температура. Кто-то говорит о том, что влажность - есть исследования об увеличении числа тромбозов при повышенной влажности. Или резкие перепады давления. На самом деле все очень сильно переплетено.

- Летом главные негативные факторы – высокая температура и концентрация озона в воздухе, а зимой перепады атмосферного давления, - считает профессор Елена Евстафьева, завкафедрой нормальной физиологии Медицинской академии Крымского федерального университета.

- Реагирует в первую очередь сердечно-сосудистая система – после волн жары и холода инсультов и инфарктов больше. И у на севере это еще заметнее, чем в средней полосе. Страдают органы дыхания, особенно у детей – больше приступов и осложнений бронхиальной астмы. Система кроветворения включается в процесс: продолжительность жизни эритроцитов после волн жары или холода снижается, это приводит к анемии, и как следствие к тому, что человек чаще болеет, - добавляет Галина Дегтева.

“В ряде городов, в том числе на севере, участившиеся волны жары являются причиной

нарушений здоровья людей и дополнительной смертности, и эта тенденция, по-видимому, будет сохраняться в ближайшем будущем”, - цитата из доклада Росгидромета “Об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации” .

О том же говорят и эксперты ВОЗ: страшнее всего именно волны жары (опасны они в превую очередь для сердечников) и загрязнение воздуха в мегаполисах или из-за лесных пожаров (под ударом люди со слабыми бронахами и легкими). Пыльца и прочие аллергены тоже активизируются в теплую погоду – так что и аллергики с астматиками среди тех, кому глобальное потепление не на пользу.

НЕ КОМАРЫ ТАК КЛЕЩИ

Климатологи уже давным-давно предупреждают: из-за потепления расплодятся насекомые и грызуны, переносчики\ заразы. В теплой воде кишат микробы, а вместе с вечной мерзлотой оттаивают смертносные бактерии.

Прогнозы стали реальностью:

- Раньше, до 1986 года, в Архангельской области и тем более в арктической зоне клещей вообще не бывало. А в последние годы случаев клещевого энцефалита стало в 30 раз больше, есть даже со смертельным исходом, - не радует Галина Дегтева.

Те же проблемы с клещами в Республике Коми. “Отмечено постепенное продвижение

на север крымской геморрагической лихорадки”, - предупреждают в Росгидромете. На мировом же уровне опаснее всего малярийные комары: глобальное потепление делает комфортными для них все новые регионы (не в России, к счастью). К 2050 году жертвами малярии на этих новых территориях будут по 60 тысяч человек каждый год – таков прогноз ВОЗ.

А МОЖЕТ, И ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ?

Но на небесную канцелярию в суд не подашь – мол, плохая погода мои права на здоровье попирает! Что делать?

- Врачам нужно объяснять, что такое изменение климата. И они должны это учитывать, консультируя пациентов, - предлагает Дорота Яросинска. - Но в первую очередь надо улучшать качество воздуха. Чем чище воздух - тем здоровее жители.

Тут такая штука. Главный способ борьбы с глобальным потеплением – сокращение выбросов парниковых газов. Солнечная и ветряная энергия, электромобили, зеленые технологии в промышленности и все такое.

А чистый воздух идет бонусом. Понятно, что если в мегаполисе вместо машин и автобусов с выхлопными трубами по улицам будут колесить электромобили – дышать в таком городе станет легче. В Москве, например, вредных (как для климата, так и для человека) выбросов стало на 21% меньше по сравнению с 2010 годом, отчитался на форуме Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Не будь глобального потепления – может, никто об этом всерьез бы и не думал. Или думал бы, но не так серьезно, чтоб принимать Киотские протоколы и Парижские соглашения, менять экономику и энергетику целых стран.