Розовый чепчик - зловещий символ смерти

Если посмотреть телепрограмму канала «Россия 1» на следующий понедельник, то можно увидеть название «Замок из песка» с пометкой «премьера». А ведь планировалось, что еще неделю будет идти «Сердце матери», где было заявлено 24 серии. Однако почему-то телеканал решил остановиться на первой трети этой, как гласил анонс, «остросюжетной мелодрамы».

Вроде бы все, как положено, - штамп на штампе, но этого ранее никто не стеснялся. Бедная хорошая девочка Ася становится очень хорошей швеей, а потом благодаря труду и любимому человеку оказывается богатой женщиной, хозяйкой фабрики, и весь провинциальный город признает таланты нашей Золушки. Семья счастлива, Ася рожает дочь, но поблизости рыскает злой Кирилл, дочь пропадает, муж погибает. Собственно, это вольный пересказ аннотации к сериалу: смотреть свыше десяти минут кряду это унылое действо под не менее унылую музыку не получалось. А тут вдруг «Замок из песка» нарисовался на горизонте. Чем же настолько не угодило швейно-мыльное производство?

Я включила для проверки феномена. На экране заплаканной женщине показывали розовый чепчик. Чепчик, найденный где-то на берегу, служил, по мнению следствия, веским доказательством того, что ребенок мертв. Узнала чепчик? Иди и плачь. Конечно, по нему уже любой патологоанатом может констатировать смерть. В индийском кино хоть по родинкам на телах опознавали, в украинском сериале достаточно любой знакомой тряпки, найденной в «десяти километрах от того места, где стреляли».

Разумеется, и следственным органам, и прокуратуре достаточно аргументов, чтобы перестать искать годовалого ребенка, а сердце конкретной матери всю седьмую серию как-то удовлетворяется полученными данными и начинает сперва послушно горевать.

- Примите мои соболезнования, - уверенно говорит человек в форме Асе и чепчику, Ася удаляется и сидит на ступеньках в своей роскошной двухэтажной квартире с белыми комодиками, украшенными лепниной и золотыми, кажется, ручками. Может, серебряными, не суть. Но даже грубейшая отмазка из обычных детективов с других каналов - «нет тела, нет дела» - звучать с экрана не будет. Умерла так умерла.

Вскоре Ася снова выходит замуж. Естественно, за злого Кирилла, подстроившего все несчастья ради продажи немцам (!) убыточной фабрики в провинциальном городе. Ася клюнула на абсолютно банальное: «Я подожду, я буду ждать столько, сколько понадобится». Ждать долго не пришлось. Вот и продюсеры, похоже, ждать не стали. Решили, видимо, что любые замки из песка будут в эфире перспективнее.